Як швидко відремонтувати гірлянду та не купувати нову: 5 дієвих варіантів

Не горить один або кілька кольорів

Ця поломка вважається однією з трудомістких. Може трапитись так, що в електрогірлянди не працює один або два кольори. Це свідчить про те, що, швидше за все, перегоріли лампочки у відповідній секції.

Коли ви знайдете місце пошкодження, дріт потрібно буде зачистити від ізоляції та з'єднати дві пошкоджені частини між собою: їх можна спаяти або просто надійно скрутити між собою. Після цього місце ремонту потрібно заізолювати ізострічкою.

Обірвався провід

Зазвичай контакти пошкоджуються біля вилки або всередині блоку управління. Спочатку потрібно поворушити провід біля вилки. Якщо вогники засвітилися, то потрібно розібрати контролер і замінити кабель.

Однак, якщо це не допомогло і гірлянда не працює, то проблема в кабелі живлення. Потрібно взяти паяльник, відкрити кришку блоку і відпаяти два дроти, що йдуть до плати. Далі їх потрібно замінити робочим проводом з вилкою.

Розбилися лампочки

Якщо одна або кілька лампочок розбилися, то потрібно просто замінити на нову. Заміну потрібно робити тільки при вимкненому живленні, щоб не отримати удар струмом.

Якщо під рукою немає запасної мікролампи, то можна сміливо обрізати розбиту і з'єднати дроти без неї.

Не працює трубчаста гірлянда

Якщо не працює трубчаста гірлянда (дюралайт), то потрібно візуально і тестером знайти проблемну ділянку і вирізати в місцях, призначених для різання. Після цього робочі секції з'єднайте спеціальними з'єднувачами.

Як полагодити гірлянду на батарейках

Якщо не працює частина гірлянди, тобто, не горить один з кольорів, в такому випадку причиною є обрив гілок. Потрібно відокремити непрацюючу гілку від інших і уважно оглянути провід. Далі зачистити його, припаяти заново і, для вірності, закріпити гарячим клеєм.

Згорілий світлодіод знайти складно, адже доведеться перевіряти кожен за допомогою мультиметра. Їх можна замінити або взагалі прибрати, а саме з'єднати кінці гілок між собою і заізолювати.