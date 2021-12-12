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Что сделать, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась

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Воскресенье 12 декабря 2021 08:02
Что сделать, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась Как правильно ухаживать за елкой (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди отказываются от искусственных елок и ставят живые. Однако, мало кто знает, чтобы новогодняя красавица простояла как можно дольше, нужно за ней ухаживать.

Об этом пишет The Art of Manliness.

Как продлить жизнь елке

Так, именно запах хвои в сочетании с запахом мандаринок создает ту же атмосферу чуда. Однако, чтобы новогодняя красавица не осыпалась за несколько дней, за ней нужно ухаживать.

Поэтому, специалисты подготовили специальные советы.

В частности, лучше покупать дерево не раньше, чем за 2 недели до Нового года. Идеально за неделю. Такая елка, скорее всего, достоит не только до 1 января, но и до Рождества.

Важно елке дать привыкнуть к новому для нее температурному режиму. Лучше всего дерево оставить в коридоре или в углу комнаты на 1 – 2 дня, обмотав низ ствола мокрой тряпкой.

Что сделать, чтобы елка дольше стояла и не осыпаласьКак правильно ухаживать за елкой (GettyImages)

Также перед установкой отрежьте пилой круг толщиной 2 сантиметра от нижней части ствола и просверлите отверстие по центру ствола. Такой способ поможет дереву лучше впитывать воду.

Кроме того, нужно поставить елку как можно дальше от тепла, а именно подальше от батарей и каминов.

К тому же регулярно доливайте воду. Дерево на каждые 2 сантиметра диаметра ствола впитывает 1 литр воды.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали продавать новогодние елки.

Также мы писали, что украинцам объяснили, как купить новогоднюю елку и не отравить семью.

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