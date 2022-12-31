Как быстро отремонтировать гирлянду и не покупать новую: 5 действенных вариантов

Не горит один или несколько цветов

Эта поломка считается одной из трудоемких. Может случиться так, что в электрогирлянде не работает один или два цвета. Это говорит о том, что, скорее всего, перегорели лампочки в соответствующей секции.

Когда вы найдете место повреждения, проволоку нужно будет зачистить от изоляции и соединить две поврежденные части: их можно спаять или просто надежно скрутить между собой. После этого место ремонта нужно изолировать с лентой.

Оборвался провод

Обычно контакты повреждаются возле вилки или внутри блока управления. Сначала нужно пошевелить провод у вилки. Если огоньки засветились, нужно разобрать контроллер и заменить кабель.

Однако если это не помогло и гирлянда не работает, то проблема в кабеле питания. Нужно взять паяльник, открыть крышку блока и отпаять два провода, идущие к плате. Далее их нужно заменить рабочим проводом с вилкой.

Разбились лампочки

Если одна или несколько лампочек разбились, то нужно просто заменить новой. Замену нужно производить только при выключенном питании, чтобы не получить удар током.

Если под рукой нет запасной микролампы, можно смело обрезать разбитую и соединить провода без нее.

Не работает трубчатая гирлянда

Если не работает трубчатая гирлянда (дюралайт), нужно визуально и тестером найти проблемный участок и вырезать в местах, предназначенных для резки. После этого рабочие секции подключите специальными разъемами.

Как починить гирлянду на батарейках

Если не работает часть гирлянды, то есть не горит один из цветов, в таком случае причиной есть обрыв ветвей. Необходимо отделить неработающую ветку от других и внимательно осмотреть провод. Далее зачистить его, припаять заново и для верности закрепить горячим клеем.

Сгоревший светодиод найти сложно, ведь придется проверять каждый с помощью мультиметра. Их можно заменить или вообще убрать, а именно соединить концы веток между собой и изолировать.