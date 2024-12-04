Як швидко усунути протяги: 7 простих способів щільно закласти щілини в вікнах

Використання монтажної піни

Монтажна піна є одним із найбільш ефективних матеріалів для усунення щілин. Вона заповнює всі порожнечі, створюючи герметичний бар'єр. Для кращого результату перед нанесенням пінки слід очистити поверхні від старих матеріалів, таких як пінопласт або стара шпаклівка.

Після заповнення щілини піною необхідно дочекатися її висихання, а потім зрізати надлишки ножем і нанести герметик для більш естетичного вигляду.

Герметизація силіконовим герметиком

Силіконові герметики забезпечують довговічну і еластичну герметизацію щілин. Цей матеріал ідеально підходить для більш вузьких зазорів, оскільки він легко наноситься і дозволяє зберігати естетичний вигляд вікон.

Герметик доступний у різних кольорах, що дозволяє підібрати його під колір віконної рами, що є важливим для зовнішнього вигляду. Герметик швидко висихає і не залишає слідів після його використання.

Використання поролонових смужок

Якщо щілина досить широка (від 1 см), можна використовувати поролонові смужки, які продаються в магазинах будівельних матеріалів. Цей матеріал ефективно заповнює порожнечі, а також виступає додатковим утеплювачем.

Поролон легко монтується і дозволяє швидко усунути проблему без великих витрат. У випадку потреби поролон можна зняти на весну без пошкоджень віконної рами.

Найбільш гостро проблема щілин стоїть у дерев'яних вікнах (фото: Freepik.com)

Заклеїти щілини лейкопластирем або спеціальними стрічками

Для тимчасового усунення щілин можна використовувати лейкопластир або спеціальні стрічки для оклеювання вікон. Це швидкий і доступний спосіб, який допомагає запобігти проникненню холодного повітря.

Однак цей метод підходить лише для вузьких щілин і має тимчасовий характер, оскільки такі матеріали можуть швидко втратити свою ефективність під впливом вологи.

Установка додаткових ущільнювачів

Додаткові ущільнювачі, такі як гумові або пластикові, можуть бути встановлені по периметру вікна. Вони значно знижують рівень шуму і запобігають втратам тепла. Ущільнювачі прості в установці і можуть бути використані як для старих дерев'яних вікон, так і для сучасних пластикових конструкцій.

Використання скотчу і поліетиленової плівки

Якщо щілини невеликі, можна заклеїти їх поліетиленовою плівкою або скотчем. Це тимчасове рішення допомагає створити додаткову ізоляцію і зберегти тепло в приміщенні.

Плівка також захищає від пилу і бруду, але її потрібно регулярно змінювати, щоб уникнути утворення конденсату на вікнах, що може призвести до появи цвілі.

Використання натертого мила і газети

Ще один старий метод для усунення щілин - це використання газети та мила. Газету ріжуть на дрібні шматочки, заливають водою і натерті мила використовують для герметизації щілин.

Після висихання газета стає жорсткою і добре утримує тепло. Цей метод підходить для сезонного утеплення, оскільки влітку матеріал можна легко зняти і замінити новим.