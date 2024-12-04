Как быстро устранить сквозняки: 7 простых способов плотно заделать щели в окнах

Использование монтажной пены

Монтажная пена является одним из наиболее эффективных материалов для устранения щелей. Она заполняет все пустоты, создавая герметичный барьер. Для лучшего результата перед нанесением пенки следует очистить поверхности от старых материалов, таких как пенопласт или старая шпатлевка.

После заполнения щели пеной необходимо дождаться ее высыхания, затем срезать излишки ножом и нанести герметик для более эстетичного вида.

Герметизация силиконовым герметиком

Силиконовые герметики обеспечивают долговечную и эластичную герметизацию щелей. Этот материал идеально подходит для более узких зазоров, так как легко наносится и позволяет сохранять эстетический вид окон.

Герметик доступен в разных цветах, что позволяет подобрать его под цвет оконной рамы, что важно для внешнего вида. Герметик быстро высыхает и не оставляет следы после его использования.

Использование поролоновых полосок

Если щель достаточно широкая (от 1 см), можно использовать поролоновые полоски, продаваемые в магазинах строительных материалов. Этот материал эффективно заполняет пустоты, а также выступает дополнительным утеплителем.

Поролон легко монтируется и позволяет быстро устранить проблему без больших затрат. В случае необходимости поролон можно снять весной без повреждений оконной рамы.

Наиболее остро проблема щелей стоит в деревянных окнах (фото: Freepik.com)

Заклеить щели лейкопластырем или специальными лентами

Для временного устранения щелей можно использовать лейкопластырь или специальные ленты для оклейки окон. Это быстрый и доступный способ, который помогает предотвратить проникновение холодного воздуха.

Однако этот метод подходит только для узких щелей и носит временный характер, поскольку такие материалы могут быстро потерять свою эффективность под воздействием влаги.

Установка дополнительных уплотнителей

Дополнительные уплотнители, такие как резиновые или пластиковые могут быть установлены по периметру окна. Они значительно снижают уровень шума и предотвращают потери тепла. Уплотнители просты в установке и могут использоваться как для старых деревянных окон, так и для современных пластиковых конструкций.

Использование скотча и полиэтиленовой пленки

Если щели небольшие, можно заклеить полиэтиленовой пленкой или скотчем. Это временное решение помогает создать дополнительную изоляцию и сохранить тепло в помещении.

Пленка также защищает от пыли и грязи, но ее нужно регулярно менять во избежание образования конденсата на окнах, что может привести к появлению плесени.

Использование натертого мыла и газеты

Еще один старый метод для устранения щелей - это использование газеты и мыла. Газету режут на мелкие кусочки, заливают водой и натертые мыла используют для герметизации щелей.

После высыхания газета становится жесткой и хорошо удерживает тепло. Этот способ подходит для сезонного утепления, так как летом материал можно просто снять и поменять новым.