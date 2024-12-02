Як зберегти тепло вдома: прості поради для економії та комфорту

Виробництво тепла потребує значних ресурсів, але його втрати через недостатню ізоляцію призводять до холоду, додаткових витрат на обігрів та ризику перевантаження електромережі. Це шкодить не лише гаманцю, але й довкіллю.

Як зберегти тепло вдома та зменшити витрати на енергоспоживання РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство енергетики України .

Нагадаємо, українці активно користуються можливістю подати заяву на житлову субсидію онлайн. Як повідомили в Пенсійному фонді України, від початку дії експериментального проєкту оформлено понад 9 тисяч таких заяв, більшість із яких через вебпортал електронних послуг ПФУ. РБК-Україна розповідало, як оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за спрощеною системою.

Також ми розповідали, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання фінансової підтримки для населення на придбання твердого пічного палива в опалювальний сезон. Виплати можуть бути здійснені до кінця грудня 2024 року. Право на отримання грошової допомоги мають особи, які мають пільги, але не отримують централізованого опалення, не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення, а також одержувачі пільг чи житлових субсидій.

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