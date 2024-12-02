Як зберегти тепло вдома: прості поради для економії та комфорту
Виробництво тепла потребує значних ресурсів, але його втрати через недостатню ізоляцію призводять до холоду, додаткових витрат на обігрів та ризику перевантаження електромережі. Це шкодить не лише гаманцю, але й довкіллю.
Як зберегти тепло вдома та зменшити витрати на енергоспоживання РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство енергетики України.
Основні джерела втрат тепла:
- неутеплені стіни – до 30%
- нещільні вікна та двері – до 10%
- покрівля – до 30%
- підлога та ґрунт – 5-8%
Прості поради, щоб запобігти втратам тепла
Утеплення вікон:
- загерметизуйте щілини
- для пластикових вікон використовуйте ущільнювачі та переведіть їх у зимовий режим
- для дерев’яних вікон застосуйте ущільнювачі або поліетиленову плівку
- встановіть тепловідбивну плівку для збереження тепла всередині приміщення
Утеплення дверей:
- перевірте стан вхідних дверей
- встановіть ущільнювачі для зменшення потрапляння холодного повітря
Підготовка батарей:
- очистіть радіатори від пилу
- використовуйте тепловідбивні екрани за батареями
- перевірте герметичність труб
- приберіть штори та меблі, що блокують поширення тепла
Перевірка електрообладнання:
- зверніться до фахівця для діагностики електроприладів і проводки
- для індивідуального опалення проведіть технічний огляд системи
Утеплення під’їзду та підлоги:
- разом із сусідами утепліть вікна та двері у під’їзді
- у приватних будинках чи квартирах на першому поверсі утепліть підлогу
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