Як швидко та без зусіль прибирати волосся і шерсть з усіх предметів в оселі

Як прибирати шерсть з меблів

Шерсть на меблях може здаватися справжнім викликом, особливо на м’яких тканинах, таких як велюр чи оксамит.

Один із найефективніших способів - використовувати липкий ролик для одягу. Це швидко і без зайвих зусиль збирає шерсть з поверхні. Якщо у вас немає ролика, спробуйте згорнути стрічку або скотч липкою стороною зовні й просто провести нею по меблях.

Для більш стійкої шерсті використовуйте спеціальну щітку з гуми або прогумованої основи. Такі інструменти допоможуть швидко зібрати волосся, навіть якщо воно добре вплелося в тканину.

Чистка килимів і килимків

Шерсть, яка осідає на килимах, може бути важливою проблемою, оскільки вона часто проникає в ворс. Для ефективного очищення спробуйте використовувати пилосос з високою потужністю всмоктування і насадкою для оббивки або щіткою для килимів.

Якщо шерсть не піддається, спробуйте пройтися по килиму вологим гумовим рукавичками - вони збирають волосся і дозволяють легко зібрати його в купу.

Також можна використовувати спеціальні мийні пилососи, які видаляють шерсть з більш глибоких шарів тканини, або нанести спеціальний спрей для антистатичного ефекту, що запобігає прилипанню волосся до ворсу.

Як прибирати волосся з підлоги

Волосся на підлозі можна прибирати за допомогою звичайного віника або пилососа, але для кращого результату рекомендується використовувати щітки з м’якими ворсинами. Щітки, зокрема, гума або нейлон, добре збирають навіть найменші волоски.

Якщо у вас є пороги або кути, де волосся накопичується найбільше, можна використовувати спеціальні насадки для пилососів, які дозволяють добре збирати волосся навіть у важкодоступних місцях.

Для підлоги, покритої лінолеумом або плиткою, спробуйте використовувати мікрофіброві мопи, які збирають шерсть, не залишаючи смуг.

Вологе прибирання надійно усуває волосся з підлоги (фото: Freepik.com)

Шерсть на одязі: як позбутися в домашніх умовах

Шерсть на одязі - це одна з найбільших проблем для тих, хто носить темні кольори. Липкий ролик для одягу знову стане вашим найкращим другом, але також варто звернути увагу на спеціальні щітки для очищення одягу.

Для більш складних випадків можна використовувати спеціальні продукти, такі як антистатичні спреї, які не лише збирають шерсть, але й запобігають її повторному налипанню на одяг.

Якщо ж проблема зберігається, спробуйте замочити одяг в холодній воді на кілька хвилин перед пранням - це допоможе зняти шерсть з тканини ще до прання.

Запобігання накопиченню шерсті в майбутньому

Щоб мінімізувати накопичення шерсті в домі, варто регулярно чистити вашого домашнього улюбленця. Приділяйте увагу регулярному розчісуванню, що допоможе позбавити тварину від зайвого волосся.

Також варто інвестувати в спеціальну постіль для вашого вихованця, яку легко прати. Регулярна обробка меблів за допомогою липких роликів або мікрофібрових тканин допоможе зменшити кількість шерсті, що потрапляє на меблі та інші поверхні.