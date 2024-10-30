8 джерел неприємного запаху в квартирі, про які ви не здогадуєтесь

У оселі неприємно пахне, а джерело запаху знайти не вдається? Ось кілька варіантів, що може бути причиною такої проблеми.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Southern Living пояснює, які речі у квартирі можуть бути джерелами неприємного запаху.

Невинесене сміття

Чи наповнене ваше відро для сміття? Або, можливо, ви викинули щось зіпсоване? Якщо так, саме смітник може бути причиною неприємного запаху у вашому домі.

Залишення відходів, наприклад, продуктів у відкритому смітнику або довгий час без винесення, створює сприятливі умови для розвитку бактерій, які викликають неприємний запах.

Щоб позбутися цього, не забувайте регулярно виносити сміття та час від часу мийте сам контейнер. Для цього можна використовувати звичайний миючий засіб, протерши поверхню серветкою або ганчіркою для повного видалення залишків запаху перед новим використанням.

Недостатній догляд за домашніми улюбленцями

Якщо у вас є улюблений песик або інший домашній вихованець, це може бути ще однією причиною неприємного запаху у вашому домі. Поганий запах може виникати від шерсті, залишків бруду або навіть дрібних “аварій” вашого улюбленця.

Чистіть місця, де вони могли залишити сліди, з використанням ензимних засобів для усунення запахів. Регулярне купання вашого улюбленця також допоможе уникнути неприємних запахів. Бажано купати домашніх тварин хоча б раз на місяць, а також стежити за їх чистотою, щоб зберігати свіжість у вашому домі.

Специфічний запах від тварин може бути доволі сильним (фото: Freepik.com)

Погана вентиляція у приміщенні

Запахи у будинку накопичуються з часом і стають гіршими без належної вентиляції. Готування, залишене сміття, не випраний одяг, пил, шерсть тварин - усе це утворює затхлий запах, особливо коли вікна часто зачинені.

Без доступу свіжого повітря запахи можуть "застрягати" в приміщенні, що призводить до накопичення. Особливо це стосується кухні або ванної кімнати, де запахи від готування або вологості можуть зберігатися довше.

Для покращення повітряного потоку відкривайте вікна, вмикайте вентиляцію на кухні, коли готуєте, та регулярно провітрюйте приміщення.

Недотримання режиму прибирання

Якщо у вашому домі не дотримуються регулярного прибирання, це може бути причиною неприємного запаху. Щотижневе прибирання, яке включає протирання поверхонь, прання постільної білизни, чищення умивальників та підлог, допоможе зберегти свіжість у приміщенні.

Утім, це не обов'язково має бути складним процесом - достатньо просто підтримувати порядок і чистоту в усіх зонах будинку. А для додаткової свіжості використовуйте миючі засоби з ароматами лаванди або цитрусових.

Неправильний догляд за килимами та ковдрами

Килими та ковдри також здатні впливати на повітря в домі, оскільки можуть накопичувати пил, шерсть тварин, залишки шкіри та інші частинки, що утворюють неприємний запах.

Регулярне очищення пилососом допоможе видалити ці частинки, але для максимального ефекту також рекомендовано використовувати дезодорант для килимів. Для ідеальної чистоти килими варто мити хоча б раз на рік.

Старі рушники

Помітили затхлий запах у рушниках? Це ознака накопичення вологи та плісняви. Якщо рушники довго зберігаються вологими або недостатньо сушаться, це може призвести до утворення затхлого запаху.

Маленькі ванні кімнати сприяють накопиченню вологості та появі цього запаху. Щоб усунути запах плісняви, періть рушники з додаванням оцту та використовуйте гарячу воду. Рекомендовано прати рушники після 3-4 використань або щотижня, щоб підтримувати їх чистоту та свіжість.

Рушники треба регулярно прати та міняти на нові (фото: Freepik.com)

Невипраний одяг

Одяг, який накопичується у кошику для білизни, може стати джерелом неприємного запаху, особливо якщо на ньому залишилися плями від їжі або запах поту. Рекомендується прати одяг щотижня, щоб уникнути накопичення запахів.

Крім того, не забувайте очищувати сам кошик для білизни, щоб запобігти накопиченню запахів. Мийте або протирайте його, залежно від матеріалу, щоб зберігати приміщення свіжим.

Неправильний догляд за взуттям

Взуття, особливо після активного використання, може накопичувати неприємні запахи. Якщо залишати його у відкритому доступі, це може призвести до поширення неприємного запаху у всьому приміщенні.

Використовуйте дезодоранти для взуття або періть його, якщо це можливо. Так ви зможете уникнути неприємного запаху, яке може погіршити атмосферу в домі.