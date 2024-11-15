Как быстро и без усилий убрать волосы и шерсть со всех предметов в доме

Поддерживать чистоту в доме, когда есть домашние животные, - задача не из простых. Однако существует много проверенных методов, которые помогут вам эффективно справиться с этой проблемой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лайфхаках, которые помогут поддерживать чистоту в доме, даже если ваша любимая собака или кот оставляет за собой повсюду шерсть.
Шерсть на мебели может казаться настоящим вызовом, особенно на мягких тканях, таких как велюр или бархат.
Один из самых эффективных способов - использовать липкий ролик для одежды. Это быстро и без лишних усилий собирает шерсть с поверхности. Если у вас нет ролика, попытайтесь свернуть ленту или скотч липкой стороной снаружи и просто провести ею по мебели.
Для более устойчивой шерсти используйте специальную щетку из резины или прорезиненного основания. Такие инструменты помогут быстро собрать волосы, даже если они хорошо вплелись в ткань.
Шерсть, оседающая на коврах, может быть важной проблемой, поскольку она часто проникает в ворс. Для эффективного очищения попробуйте использовать пылесос с высокой мощностью всасывания и насадкой для обивки или щеткой для ковров.
Если шерсть не поддается, попробуйте пройтись по ковру влажными резиновыми перчатками - они собирают волосы и позволяют легко собрать их в кучу.
Также можно использовать специальные моющие пылесосы, которые удаляют шерсть из более глубоких слоев ткани, или нанести специальный спрей для антистатического эффекта, предотвращающего прилипание волос к ворсу.
Волосы на полу можно убирать с помощью обыкновенного веника или пылесоса, но для лучшего результата рекомендуется использовать щетки с мягкими ворсинами. Щетки, в частности, резина или нейлон, хорошо собирают даже самые маленькие волоски.
Если у вас есть пороги или углы, где волосы накапливаются больше, можно использовать специальные насадки для пылесосов, которые позволяют хорошо собирать волосы даже в труднодоступных местах.
Для пола, покрытого линолеумом или плиткой, попробуйте использовать микрофибровые мопы, собирающие шерсть, не оставляя полос.
Шерсть на одежде - это одна из самых больших проблем для тех, кто носит темные цвета.
Для более сложных случаев можно использовать специальные продукты, такие как антистатические спреи, которые не только собирают шерсть, но и предотвращают ее повторное налипание на одежду.
Если проблема сохраняется, попробуйте замочить одежду в холодной воде на несколько минут перед стиркой - это поможет снять шерсть с ткани еще до стирки.
Чтобы минимизировать накопление шерсти в доме, следует регулярно чистить вашего домашнего питомца. Уделяйте внимание регулярному расчесыванию, что поможет избавить животное от лишних волос.
Также стоит инвестировать в специальную постель для вашего питомца, которую легко стирать. Регулярная обработка мебели с помощью липких роликов или микрофибровых тканей поможет снизить количество шерсти, попадающей на мебель и другие поверхности.
Раньше мы писали, как быстро убрать всю квартиру через час.
Читайте также, какие есть 8 незаметных источников неприятного запаха в квартире.
При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Family Handyman, Spruce.