Як швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це просто

Якщо ви не любите розривати поліетиленові пакети, вам слід знати, що розв'язати їх простіше, ніж ви думаєте.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

З того часу за кожен, навіть за найменший пакетик-маєчку, треба платити гроші.

Нагадаємо, що заборона на поширення в магазинах безкоштовних пластикових пакетів набула чинності з 10 грудня 2021 року.

Просуньте натягнутий кінчик у вузол, він має легко розв'язатися.

Почніть крутити в натяжку, щоб кінчик скрутився у "мотузку".

Візьміть кінчик біля вузла, натягніть його.

Щоб розв'язати міцний вузол на пакеті, вам не знадобляться додаткові інструменти, ніж чи ножиці.

Раніше ми писали, як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу.

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