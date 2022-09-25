Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак
Поки ціни на кріп не настільки кусючі, пропонуємо запасися цією ароматною зеленню, правильно її заморозивши.
Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі.
Добре промийте стебла кропу і відкиньте його на друшляк. Дочекайтеся, поки стече вода. Додатково просушувати не треба.
Товсті стебла видаліть і заморозьте окремо. Їх можна буде використати для бульйонів чи при варінні пельменів.
Зелень поріжте дрібно і закладіть по кілька пригоршнів (бажано в спеціальні пакети для заморозки).
Потім кожен пакетик утрамбовуючи, сформуйте в ковбаску, максимально прибираючи повітря з кожного пакету.
Всі ковбаски закладіть в один пакет, підпишіть дату і сховайте в морозильну камеру.
Коли вам знадобиться кріп, дістаньте ковбаску, побийте її качалкою для тіста. Круп буде розсипчастим і нічим не гірше за свіжий.
Розкритий пакет-ковбаску слід зберігати окремо.
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