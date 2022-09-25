ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 12:54
Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак Фото: Як заморозити кріп правильно (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Поки ціни на кріп не настільки кусючі, пропонуємо запасися цією ароматною зеленню, правильно її заморозивши.

Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі.

Добре промийте стебла кропу і відкиньте його на друшляк. Дочекайтеся, поки стече вода. Додатково просушувати не треба.

Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак

Товсті стебла видаліть і заморозьте окремо. Їх можна буде використати для бульйонів чи при варінні пельменів.

Зелень поріжте дрібно і закладіть по кілька пригоршнів (бажано в спеціальні пакети для заморозки).

Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак

Потім кожен пакетик утрамбовуючи, сформуйте в ковбаску, максимально прибираючи повітря з кожного пакету.

Всі ковбаски закладіть в один пакет, підпишіть дату і сховайте в морозильну камеру.

Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак

Коли вам знадобиться кріп, дістаньте ковбаску, побийте її качалкою для тіста. Круп буде розсипчастим і нічим не гірше за свіжий.

Розкритий пакет-ковбаску слід зберігати окремо.

Як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхакЯк заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу: простий лайфхак

Раніше ми писали, чи варто заморожувати свіжі помідори на зиму та як це можна зробити.

Також читайте, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або законсервувати у вересні.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь