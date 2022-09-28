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Як швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це просто

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Середа 28 вересня 2022 17:30
Як швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це просто Фото: Як розв'язати вузол на пакеті
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви не любите розривати поліетиленові пакети, вам слід знати, що розв'язати їх простіше, ніж ви думаєте.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Щоб розв'язати міцний вузол на пакеті, вам не знадобляться додаткові інструменти, ніж чи ножиці.

Покрокова інструкція

Візьміть кінчик біля вузла, натягніть його.

Як швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це простоЯк швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це просто

Почніть крутити в натяжку, щоб кінчик скрутився у "мотузку".

Просуньте натягнутий кінчик у вузол, він має легко розв'язатися.

Як швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це простоЯк швидко розв'язати вузол на пакеті: ви здивуєтеся, наскільки це просто

Нагадаємо, що заборона на поширення в магазинах безкоштовних пластикових пакетів набула чинності з 10 грудня 2021 року.

З того часу за кожен, навіть за найменший пакетик-маєчку, треба платити гроші.

Раніше ми писали, як заморозити кріп, щоб він не перетворився на кашу.

Також читайте, чому слід викинути пластикові вішалки для одягу

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