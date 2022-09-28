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Как быстро развязать узел на пакете: вы удивитесь, насколько это просто

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 17:30
Как быстро развязать узел на пакете: вы удивитесь, насколько это просто Фото: Как развязать узел на пакете
Автор: Светлана Мащенко

Если вы не любите разрывать полиэтиленовые пакеты, вам следует знать, что развязать их проще, чем вы думаете.

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

Чтобы развязать прочный узел на пакете, вам не понадобятся дополнительные инструменты, нож или ножницы.

Пошаговая инструкция

Возьмите кончик у узла, натяните его.

Как быстро развязать узел на пакете: вы удивитесь, насколько это простоКак быстро развязать узел на пакете: вы удивитесь, насколько это просто

Начните крутить в натяжку, чтобы кончик скрутился в веревку.

Продвиньте натянутый кончик в узел, он должен легко развязаться.

Как быстро развязать узел на пакете: вы удивитесь, насколько это простоКак быстро развязать узел на пакете: вы удивитесь, насколько это просто

Напомним, что запрет на распространение в магазинах бесплатных пластиковых пакетов вступил в силу 10 декабря 2021 года.

С тех пор за каждый, даже за самый маленький пакетик-маечку, нужно платить деньги.

Раньше мы писали, как заморозить укроп, чтобы он не превратился в кашу.

Также читайте, почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды.

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