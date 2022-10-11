Як швидко розрізати авокадо на четвертинки? Спробуйте геніальний спосіб

Дуже багато хто з вас любить авокадо. Це дуже корисний плід, багатий на хороші жири.
Найпростішим способом розрізати його на четвертинки поділилася в TikTok блогер Nicole Keshishian Modic.
Спочатку розріжте авокадо по всій довжині, а потім зробіть те саме за шириною.
Потім розгорніть авокадо на частини та вуаля – він легко розламується на чотири частини. Зніміть шкірку, кісточка відокремиться без будь-яких проблем.
Шанувальникам Ніколь так сподобалася ця ідея, що вони позаздрили, що не додумалися до цього самі.
Інші корисні поради, якими ділиться блогер, включають використання оцту, щоб зберегти ягоди свіжими, і поливання винограду просекко для п'янкого задоволення.
@kalejunkie
Everything I learned in life, I learned on TikTok #learnontiktok #avocado #avocadohack #foodtips IB:Up Beat (Married Life) - Kenyi
Як ми раніше писали, вчені з'ясували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня.
Додамо також, що цей продукт виявляли і ряд протипоказань .