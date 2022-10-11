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Как быстро разрезать авокадо на четвертинки? Попробуйте гениальный способ

Как легко почистить авокадо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие из вас любят авокадо. Это очень полезный плод, богатый хорошими жирами.

Простым способом разрезать его на четвертинки поделился в TikTok блогер Nicole Keshishian Modic.

Как быстро порезать авокадо на четвертинки

Сначала разрежьте авокадо по всей длине, а затем сделайте то же самое по ширине.

Затем разверните авокадо на части и вуаля — он легко разламывается на четыре части. Снимите кожицу, косточка отделится без каких-либо проблем.

Поклонникам Николь так понравилась эта идея, что они позавидовали, что не додумались до этого сами.

Другие полезные советы, которыми делится блогер, включают в себя использование уксуса, чтобы сохранить ягоды свежими, и поливание винограда просекко для пьянящего удовольствия.

@kalejunkie

Everything I learned in life, I learned on TikTok #learnontiktok #avocado #avocadohack #foodtips IB: @Bearenger avocado, how to, food tips

Up Beat (Married Life) - Kenyi

Как мы ранее писали, ученые выяснили, что будет с организмом, если съедать один авокадо каждый день.

Добавим также, что у этого продукта обнаруживали и ряд противопоказаний.

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авокадо