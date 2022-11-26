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Як швидко прибрати неприємний запах взуття: допоможе "секретний" засіб

Фото: Як швидко прибрати неприємний запах взуття (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей мають проблеми з неприємних запахом взуття, коли кросівки, чоботи чи інша обувка починає видавати сморід після носіння. Що ж робити, аби не зганьбитися в гостях чи не стати "біологічною" зброєю?

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Інструкція:

  • Візьміть будь-яку порожню пляшечку з-під спрею.
  • Додайте до неї наш "секретний" засіб.
  • Дістаньте устілки зі взуття.
  • Обробіть взуття всередині, а також устілки з обох боків засобом і дайте висохнути.

Покладіть устілки на місце і насолоджуйтесь життям без неприємного засобу!

А наш "секретний" засіб - це простий перекис водню.

Якщо ви ще не чули про цей засіб, то обов'язково спробуйте його.

Крім того ми писали, як захистити низ штанів від брудних калюж.

Також повідомлялося, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.

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