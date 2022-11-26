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Как быстро убрать неприятный запах обуви: поможет "секретное" средство

Фото: Как быстро убрать неприятный запах обуви (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди имеют проблемы с неприятным запахом обуви, когда кроссовки, сапоги, ботинки или другая обувь начинает издавать вонь после ношения. Что же делать, чтобы не опозориться в гостях или не стать "биологическим" оружием?

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Инструкция:

  • Возьмите любую пустую бутылочку из-под спрея.
  • Добавьте к ней наше "секретное" средство.
  • Достаньте стельки из обуви.
  • Обработайте обувь внутри, а также стельки с обеих сторон средством и дайте высохнуть.

Вложите стельки на место и наслаждайтесь жизнью без неприятного средства!

А наше "секретное" средство - это простая перекись водорода.

Если вы еще не слышали об этом средстве, обязательно попробуйте его.

Кроме того, мы писали,как защитить низ штанов от грязных луж.

Также сообщалось,как сделать любую обувь нескользкой. Простые лайфхаки.

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