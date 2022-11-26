Как быстро убрать неприятный запах обуви: поможет "секретное" средство

Многие люди имеют проблемы с неприятным запахом обуви, когда кроссовки, сапоги, ботинки или другая обувь начинает издавать вонь после ношения. Что же делать, чтобы не опозориться в гостях или не стать "биологическим" оружием?
Об этом читайте ниже в материале Styler.
Вложите стельки на место и наслаждайтесь жизнью без неприятного средства!
А наше "секретное" средство - это простая перекись водорода.
Если вы еще не слышали об этом средстве, обязательно попробуйте его.
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