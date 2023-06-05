Як швидко прибрати неприємний запах в холодильнику засобами, які точно є у вас вдома

Як позбутися неприємного запаху

Сіль

Харчова сода

Також можна соду розвести з водою - в один літр води додати три столові ложки порошку. Цим розчином помити весь холодильник.

Оцет

Кавові зерна

Кава також працює як абсорбент. Саме з цієї причини її можна знайти в парфумерних відділах.

Просто покладіть одну чашку меленої кави в миску або на тарілку та залиште в холодильнику без кришки на один-два дні.

Активоване вугілля

Такий засіб - відомий абсорбент не тільки для людського організму, але і для побутової техніки. Візьміть 20-50 таблеток, подрібніть їх, висипте в тарілку і залиште в холодильнику.

Активоване вугілля вбере запахи, можна також його використати повторно, якщо попередньо нагріти порошок в духовці.

Чому запахи з'являються

Найбільш очевидною причиною для появи запахів є їжа або її залишки. Після свят ваш холодильник точно був переповнений ними, та навіть якщо ви вже позбулися від них, сморід все ще може таїтися всередині. Навіть після протирання поверхонь пластик холодильника може утримувати запахи.