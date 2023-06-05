Как быстро убрать неприятный запах в холодильнике средствами, которые точно есть у вас дома

Как избавиться от неприятного запаха

Соль

Пищевая сода

Также можно соду развести с водой - в один литр води добавить три столовых ложки порошка. Этим раствором промыть весь холодильник.

Уксус

Кофейные зерна

Кофе также работает как абсорбент. Именно по этой причине его можно найти в парфюмерных отделах.

Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки на один-два дня.

Активированный уголь

Такое средство - известный абсорбент не только для человеческого организма, но и для бытовой техники. Возьмите 20-50 таблеток, измельчите их, высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике.

Активированный уголь впитает запахи, можно также его использовать повторно, если предварительно нагреть порошок в духовке.

Почему запахи появляются

Наиболее очевидной причиной для появления запахов есть пища или ее остатки. После праздников ваш холодильник точно был переполнен ими, и даже если вы уже избавились от них, вонь все еще может таиться внутри. Даже после протирания поверхностей пластик холодильника может содержать запахи.