Как быстро убрать неприятный запах в холодильнике средствами, которые точно есть у вас дома

Нет ничего хуже, чем запахи холодильника, которые наполняют вашу кухню всякий раз, когда вы открываете его. К счастью, есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы навсегда избавиться от стойких запахов.
О том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Соль
Пищевая сода
Также можно соду развести с водой - в один литр води добавить три столовых ложки порошка. Этим раствором промыть весь холодильник.
Уксус
Кофейные зерна
Кофе также работает как абсорбент. Именно по этой причине его можно найти в парфюмерных отделах.
Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки на один-два дня.
Активированный уголь
Такое средство - известный абсорбент не только для человеческого организма, но и для бытовой техники. Возьмите 20-50 таблеток, измельчите их, высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике.
Активированный уголь впитает запахи, можно также его использовать повторно, если предварительно нагреть порошок в духовке.
Наиболее очевидной причиной для появления запахов есть пища или ее остатки. После праздников ваш холодильник точно был переполнен ими, и даже если вы уже избавились от них, вонь все еще может таиться внутри. Даже после протирания поверхностей пластик холодильника может содержать запахи.
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