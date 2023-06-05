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Как быстро убрать неприятный запах в холодильнике средствами, которые точно есть у вас дома

Как быстро убрать неприятный запах в холодильнике (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Нет ничего хуже, чем запахи холодильника, которые наполняют вашу кухню всякий раз, когда вы открываете его. К счастью, есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы навсегда избавиться от стойких запахов.

О том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Как избавиться от неприятного запаха

Соль

Пищевая сода

Также можно соду развести с водой - в один литр води добавить три столовых ложки порошка. Этим раствором промыть весь холодильник.

Уксус

Кофейные зерна

Кофе также работает как абсорбент. Именно по этой причине его можно найти в парфюмерных отделах.

Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки на один-два дня.

Активированный уголь

Такое средство - известный абсорбент не только для человеческого организма, но и для бытовой техники. Возьмите 20-50 таблеток, измельчите их, высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике.

Активированный уголь впитает запахи, можно также его использовать повторно, если предварительно нагреть порошок в духовке.

Почему запахи появляются

Наиболее очевидной причиной для появления запахов есть пища или ее остатки. После праздников ваш холодильник точно был переполнен ими, и даже если вы уже избавились от них, вонь все еще может таиться внутри. Даже после протирания поверхностей пластик холодильника может содержать запахи.

Ранее мы писали, какие ошибки допускают все при замораживании продуктов в морозильной камере.

Также мы объясняли, как сохранить продукты свежими в холодильнике как можно дольше.

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