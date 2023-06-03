Ці помилки допускають усі під час заморожування продуктів у морозилці

Часто люди захоплюються заморожуванням продуктів і кладуть до морозилки навіть те, що морозити не можна. В результаті прилад може зламатись. Тому важливо знати, яких помилок уникати.

Погано запаковуєте продукти

Щоб продукти в морозилці не поширювали запахи, варто ретельну їх запаковувати. Для цього варто використовувати вакуумне пакування.

Якщо його немає, спочатку загорніть м'ясо в поліетиленову плівку, потім у фольгу та покладіть у морозилку.

Заморожуєте заборонені продукти

Сирі овочі, такі як огірки та кабачки не можна заморожувати. Все тому, що вони мають високий вміст води, тому коли ви їх розморозите, то отримаєте кашу.

Регулярно не очищаєте морозилку

Необхідно двічі на рік чистити морозильну камеру. Варто пам'ятати, що овочі та фрукти можна зберігати протягом 8-12 місяців, птицю - 6-9 місяців, рибу - 3-6 місяців, м’ясний фарш - 3-4 місяці.

Здійснюючи регулярне очищення приладу, ви можете уникнути харчових відходів і використати все, що підходить до кінця терміну придатності.

Кладете гарячі продукти в морозильну камеру

Перше ніж класти їжу у морозилку, її потрібно охолодити до кімнатної температури.

Якщо покласти гарячу або теплу їжу, то це може підвищити температуру в морозильній камері та потенційно пошкодити інші продукти та прилад.

Не можна розморожувати їжу при кімнатній температурі

Щоб розморозити продукти, то найкраще залишати їх на ніч у холодильнику, щоб зберігати в безпечній температурній зоні. Однак, якщо необхідно швидко розморозити, то можна використати метод з холодною водою.

Для цього помістіть їжу в пакет із застібкою та занурте в холодну воду. Міняйте воду кожні 30 хвилин, поки їжа не розморозиться.

Морозильна камера переповнена

Прилад працюватиме краще, якщо він не буде переповнений. Важливо, щоб холодне повітря могло рівномірно охолодити всю їжу.

Якщо ваша морозильна камера переповнена, то спробуйте готувати їсти з продуктів, які знаходяться у приладі, щоб максимально звільнити місце.