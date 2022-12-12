Як швидко почистити штучну ялинку перед встановленням: легкі способи

Чому ялинку потрібно чистити

Коли штучна ялинка стоїть майже цілий рік у коморі, вона накопичує не тільки пил і бруд, але ще й кліщів та мікробів.

А це небезпечно для тих, хто схильний до алергії. Упаковка або мішок, в який зазвичай загортають ялинку, не захищає від цих проблем.

Які способи допоможуть почистити ялинку

Порохотяг. Потужним повітрям можна видалити пил і все сміття навіть у важкодоступних місцях. Потрібно користуватися пилососом з обережністю, щоб не пошкодити гілки. Якщо у вас є невеликий пилосос, типу автомобільного – це суттєво спростить завдання.

Спрей від пилу. Цей спосіб найпростіший - потрібно розпорошити спрей на ялинку і залишити на 10-15 хвилин. Бажано кропити ялинку у дворі або на балконі.

Якщо такий спрей ви не можете знайти в магазині або не хочете витрачати гроші, зробіть його самостійно. Вам знадобиться оцет, трохи засобу для миття посуду, сода, вода. Також можна використовувати засіб для миття вікон.

Миття ялинки. Налийте в миску гарячу воду, додайте трохи миючого засобу та оцет. Візьміть чисту губку, змочіть її в розчині й пройдіться по стволу ялинки та по її гілках.

Як правильно зберігати ялинку

Найоптимальніший варіант – розібрати ялинку та скласти її в картонну коробку. Коробку потрібно помістити в сухе провітрюване місце.

Важливі правила: