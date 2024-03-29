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Як швидко почистити рибу від луски: спосіб, який заощадить час

Як почистити рибу щвидко (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Хоча риба - джерело поживних речовин, процес її очищення не приносить задоволення нікому. Окрім того, що луска розлітається по кухні, вона ще й може неприємно подряпати шкіру або потрапити під ніготь.

Про те, як зняти з риби луску швидко і не пошкодити шкіру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал про рибалку "Риба круглий рік і не тільки.".

Як почистити рибу безпечно

Досить простий спосіб, за допомогою якого і риба чиститься швидко, і луска не розлітається - використовувати столову ложку замість ножа, зчищаючи ребром луску.

При цьому рибу треба чистити від хвоста, зробивши декілька швидких рухів, аби підчепити луску - і продовжити чистити рибу з боків.

Як очистити рибу від луски ложкою (скриншот / Риба круглий рік і не тільки.)

При такому методі, та, звісно, обережності, не лишається подряпин, а вся луска збирається в ложці через її загнуту форму.

Однак, через те, що ложка має невелику площу дотику з поверхнею, автор поділився іншим методом - використовувати металеву лопатку для взуття. 

Як очистити рибу від луски лопаткою

Технологія зняття луски з риби схожа з попереднім методом - ребром чистої лопатки набрати луску біля хвоста риби, після чого, притискаючи лопатку до поверхні риби, провести ребром до голови риби - тоді майже вся луска залишиться в лопатці, залишається тільки почистити на череві та біля плавників. 

Як очистити рибу від луски лопаткою (скриншот / Риба круглий рік і не тільки.)

Такий оригінальний спосіб вберігає від подряпин лускою або ножем і дозволяє зекономити час - який набагато приємніше використати на приготування і вживання смачних страв з рибою.

 

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