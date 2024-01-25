Часник не зіпсується протягом чотирьох місяців, якщо ви зберігатимете його саме так

Шеф-кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів, як правильно зберігати часник. Цей лайфхак допоможе зберігати зубчики смачними, завдяки чому ви забудете про псування продукта і не будете постійно купувати новий.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Стоун ділився на своєму YouTube .

Як правильно зберігати часник

За словами шеф-кухаря, часник може не псуватися до шести місяців, якщо зберігати його у сухому та темному місці. Важливо, аби там була кімнатна температура, тому ви можете класти цей продукт у сухі контейнери. Але це правило діє лише тоді, коли зберігається ціла "цибулина".

Коли ж ви ділите часник на зубчики, термін його зберігання одразу ж скорочується. Втім, існує чудовий лайфхак.

Кухар радить покласти очищені зубчики у банку з оцтом. Потім зберігайте її у холодильнику. Саме так часник не псуватиметься до чотирьох місяців.

Не варто лякатися, якщо зубчики змінять колір. Це логічний процес, який відбувається через те, що часник вступає в реакцію з оцтом. Втім, це ніяк не впливає на його смак, запевняє Стоун.

Саме так ви можете зберігати зубчики, але, наголошує кухар, не більше чотирьох місяців. Після цього часник слід викидати.

Окрім цього, Стоун "розніс" популярний метод зберігання часнику в оливковій олії. За словами кухаря, це дуже небезпечно. Такий метод зберігання може нашкодити здоров'ю. Уся річ у тому, що у банці з олією та часником можуть з'явитися небезпечні бактерії, які провокують ботулізм.