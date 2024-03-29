Как быстро почистить рыбу от чешуи: способ, который сэкономит время

Как почистить рыбу безопасно

Достаточно простой способ, с помощью которого и рыба чистится быстро, и чешуя не разлетается - использовать столовую ложку вместо ножа, счищая ребром чешую.

При этом рыбу нужно чистить от хвоста, сделав несколько быстрых движений, чтобы подцепить чешую - и продолжить чистить рыбу по бокам.

Как очистить рыбу от чешуи ложкой (скриншот / Риба круглий рік і не тільки.)

При таком методе и, конечно, осторожности, не остается царапин, а вся чешуя собирается в ложке из-за ее загнутой формы.

Однако, из-за того, что ложка имеет небольшую площадь соприкосновения с поверхностью, автор поделился другим методом - использовать металлическую лопатку для обуви.

Как очистить рыбу от чешуи лопаткой

Технология снятия чешуи с рыбы схожа с предыдущим методом - ребром чистой лопатки набрать чешую у хвоста рыбы, после чего, прижимая лопатку к поверхности рыбы, провести ребром к голове рыбы - тогда почти вся чешуя останется в лопатке, остается только почистить на брюхе и у плавников.

Как очистить рыбу от чешуи лопаткой (скриншот / Риба круглий рік і не тільки.)

Такой оригинальный способ уберегает от царапин чешуей или ножом и позволяет сэкономить время - его гораздо приятнее использовать на приготовление и употребление вкусных блюд с рыбой.