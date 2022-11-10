Как быстро проверить творог на подделку: самые простые способы

Творог - очень полезный продукт, который в магазинах, к сожалению, стоит недешево. Его можно купить не только в супермаркетах, но и на рынке. Недобросовестные продавцы нередко домешивают в творог различные жиры, крахмал и другие добавки, чтобы увеличить вес и придать продукту лучший товарный вид.

Как выбрать качественный творог и быстро проверить его на подделку - читайте в материале ниже.

Как правильно выбирать творог

При покупке фасованного творога, обращайте внимание на этикетку. Кроме даты изготовления и срока годности, там должен быть указан состав. В состав творога обязательно должны входить молоко, закваска, сычужный фермент. Также производители могут указывать, что есть пищевой хлористый кальций. Если этих продуктов на этикетке не указано - не стоит покупать.

Натуральный творог должен быть белого или кремового цвета. Все крупинки должны быть однородные, приблизительно одного размера. В упаковке обезжиренного творога может быть немного сыворотки.

Если у творога нет запаха или он едва пахнет молоком - то в него добавили сухое молоко. Запах должен быть приятный. На вкус качественный творог обычно без кислинки и горчинки.

Что могут добавить в творог

В производстве в ненатуральный творог могут добавить множество различных продуктов. Вместо молочного жира используют говяжий жир, пальмовое масло, кокосовое масло. Это не совсем подделка, но творог при этом становится хуже качеством.

Обычно после употребления такого творога на языке остается маслянистый привкус и ощущение "пленки" из жира.

Еще могут использовать соевый белок или соевое молоко - и такой творог перестает быть продуктом из молока животного происхождения.

Частные производители творога (на рынке) могут добавить в творог крахмал, толченый мел и даже известь. Такой продукт однозначно является подделкой и даже опасным для здоровья. У такого творога обычно легкий синтетический вкус или сладковатый.

Как проверить качество творога

Йод. Капните каплю йода на творог и подождите пару минут. Если творог окрасился в цвет йода - он качественный. Если он посинел - там есть крахмал, соя, вода или известь.

Кипяток. Проверить наличие растительных жиров можно с помощью кипятка. Возьмите ложку творога и размешайте в стакане с кипятком. Если есть масла, то появится маслянистая пленка или пятна. Если творог осел комками - это подделка. Натуральный творог растворяется в кипятке.

Сковорода. Разогрейте ложку творога на сковороде и понаблюдайте. Если творог сворачивается и из него выходит сыворотка - он натуральный. Если плавится - то там есть пальмовое масло.

Воздух. Оставьте немного творога на тарелке при комнатной температуре. Если творог стал желтым, но вкус и запах не изменился, то в нем есть растительное масло. Если же творог начал быстро скисать и неприятно пахнет - он натуральный.

Розовый цвет. Если ваш творог через некоторое время стал розового цвета, то он испортился и там активно размножаются бактерии. И это не значит, что он был подделкой. Но есть его нельзя.