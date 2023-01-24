Як швидко освіжити одяг без прання: ефективні способи, які приберуть всі запахи

Обробіть плями оцтом або перекисом водню

На одязі знайдіть плями з неприємним запахом та збризніть кожну ділянку оцтом, перекисом водню або ізопропіловим спиртом за допомогою розпилювача.

Після цього висушіть одяг. В результаті неприємний запах має зникнути.

Розвішайте одяг на свіжому повітрі

Це найпростіший спосіб, який допоможе позбутися неприємних запахів. Зокрема, розвісити одяг можна і в приміщенні, яке добре провітрюється.

Газетні кульки

Газети можуть допомогти ввібрати неприємний запах вашого одягу. Просто візьміть аркуш паперу, згорніть його, помістіть під пахви або інші забруднені ділянки. Також можна використовувати цей трюк для взуття.

Морозильна камера

Такий трюк особливо ефективний для джинсів, які не варіант прати після кожного носіння. Просто покладіть свій одяг у поліетиленовий пакет і покладіть в морозильну камеру. Низька температура може знищити бактерії, які викликають неприємний запах.

Горілка

Розчин горілки з водою може швидко прибрати запах з одягу, навіть якщо він сильний. Горілка вбиває бактерії, які і є першопричиною неприємних запахів.

Потрібно змішати горілку з водою у розрахунку 1:2. Розчин переливаємо у пульверизатор і обприскуємо ним одяг.

Далі потрібно розвішати одяг, щоб він висох, адже після такої обробки він буде трохи вологий. Запах горілки вивітриться у міру висихання речей.

Ефірні олії

Щоб надати одягу приємного запаху, можна скористатися ароматичними оліями. Для цього змочіть кілька шматочків вати у вашій улюбленій аромаолії і покладіть у шафу. Через якийсь час ваші речі вберуть у себе приємні аромати.