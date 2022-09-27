Як швидко навчити дитину правильно тримати ручку: корисний лайфхак

Навряд чи дитина, яка лише вчиться писати, може одразу зрозуміти, як тримати ручку правильно. Батьки купують спеціальні ручки для письма, щоб швидше привчити чадо до письма, але це не завжди спрацьовує.

Як же за допомогою копійчаного засобу навчити маля тримати ручку чи олівець зручно і правильно - дивіться нижче в матеріалі Styler.