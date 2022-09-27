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Як швидко навчити дитину правильно тримати ручку: корисний лайфхак

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Вівторок 27 вересня 2022 17:00
Як швидко навчити дитину правильно тримати ручку: корисний лайфхак Фото: Як швидко навчити дитину правильно тримати ручку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Навряд чи дитина, яка лише вчиться писати, може одразу зрозуміти, як тримати ручку правильно. Батьки купують спеціальні ручки для письма, щоб швидше привчити чадо до письма, але це не завжди спрацьовує.

Як же за допомогою копійчаного засобу навчити маля тримати ручку чи олівець зручно і правильно - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Для цього нам знадобиться:

  • ручка чи олівець,
  • резинка для волосся,
  • листочок для писання (малювання),
  • звісно ж - дитина.

Як користуватися лайфхаком

Надіньте на великий і вказівний палець дитини резинку для волосся.

Як швидко навчити дитину правильно тримати ручку: корисний лайфхак

Вставте в резинку олівець тупою стороною.

Перекрутіть і просуньте до грифеля.

Як швидко навчити дитину правильно тримати ручку: корисний лайфхак

Тепер дитина може писати, чи малювати, привчаючись правильно тримати олівець - двома пальцями, а не трьома, як часто роблять дітлахи, виробляючи неправильну звичку.

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