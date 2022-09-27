Как быстро научить ребенка правильно держать ручку: полезный лайфхак

Вряд ли ребенок, который только учится писать, может сразу понять, как правильно держать ручку. Родители покупают специальные ручки для письма, чтобы побыстрее приучить чадо к письму, но это не всегда срабатывает.

Как же с помощью копеечного средства научить малыша держать ручку или карандаш удобно и правильно – смотрите ниже в материале Styler.