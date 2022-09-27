Как быстро научить ребенка правильно держать ручку: полезный лайфхак
Вряд ли ребенок, который только учится писать, может сразу понять, как правильно держать ручку. Родители покупают специальные ручки для письма, чтобы побыстрее приучить чадо к письму, но это не всегда срабатывает.
Как же с помощью копеечного средства научить малыша держать ручку или карандаш удобно и правильно – смотрите ниже в материале Styler.
Для этого нам понадобится:
- ручка или карандаш,
- резинка для волос,
- листочек для писания (рисования),
- конечно же – ребенок.
Как пользоваться лайфхаком
Наденьте на большой и указательный палец ребенка резинку для волос.
Вставьте в резинку карандаш тупой стороной.
Перекрутите и продвиньте к грифелю.
Теперь ребенок может писать, или рисовать, приучаясь правильно держать карандаш – двумя пальцами, а не тремя, как часто поступают дети, вырабатывая неправильную привычку.
Ранее учителя назвали предметы, которые дети хуже всего воспринимают на дистанционке.
Читайте также, когда у школьников запланировали каникулы в этом учебном году.