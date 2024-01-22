Як швидко і легко приготувати відомі турецькі бублики з кунжутом: покроковий рецепт

Що знадобиться

Такі бублики щільно вкрити золотистим кунжутом, хрусткі зовні й м’які та тягучі всередині. Вони мають неабиякий попит як у туристів, так і у місцевих.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 500 г

вода - 250 г

дріжджі сухі - 10 г

олія соняшникова - 15 г

цукор - 40 г

сіль - 7 г

мед - 1 ст.л

білий кунжут - 100 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку у миску потрібно налити теплу воду, додати дріжджі, цукор і розмішати. Просійте в неї борошно, додайте сіль і замісіть м’яке тісто. Після цього миску накрийте рушником та залиште в теплому місці на 1 годину.

Далі тісто викладіть на посипану борошном поверхню та розділіть на шість частин. Кожну частину розкатайте в тоненький джгут, складіть його у два рази й скрутіть косичкою. Кінці з’єднайте і сформуйте коло.

У миску також потрібно налити 100 мл води й розведіть у ній мед. А у другу тарілку насипте кунжут.

Вироби з тіста спочатку занурюйте в медову воду, а потім паніруйте у кунжуті з двох сторін.

В кінці викладіть майбутні симіти на деко, застелене пергаментом та залиште на 40 хвилин. Потім випікайте у розігрітій до 180°C духовці 25 хвилин.

Як приготувати турецькі симіти (скриншот)