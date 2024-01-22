Як швидко і легко приготувати відомі турецькі бублики з кунжутом: покроковий рецепт

Бублики з кунжутом - симіти - це обличчя вуличної їжі Туреччини, пройти повз них неможливо. Це простий у приготуванні турецький хліб у формі кільця, щедро посипаний кунжутом. Приготувати його вдома можна дуже легко.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачно ситно".
Такі бублики щільно вкрити золотистим кунжутом, хрусткі зовні й м’які та тягучі всередині. Вони мають неабиякий попит як у туристів, так і у місцевих.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку у миску потрібно налити теплу воду, додати дріжджі, цукор і розмішати. Просійте в неї борошно, додайте сіль і замісіть м’яке тісто. Після цього миску накрийте рушником та залиште в теплому місці на 1 годину.
Далі тісто викладіть на посипану борошном поверхню та розділіть на шість частин. Кожну частину розкатайте в тоненький джгут, складіть його у два рази й скрутіть косичкою. Кінці з’єднайте і сформуйте коло.
У миску також потрібно налити 100 мл води й розведіть у ній мед. А у другу тарілку насипте кунжут.
Вироби з тіста спочатку занурюйте в медову воду, а потім паніруйте у кунжуті з двох сторін.
В кінці викладіть майбутні симіти на деко, застелене пергаментом та залиште на 40 хвилин. Потім випікайте у розігрітій до 180°C духовці 25 хвилин.
Як приготувати турецькі симіти (скриншот)
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