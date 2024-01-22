Как быстро и легко приготовить известные турецкие бублики с кунжутом: пошаговый рецепт

Что понадобится

Такие бублики плотно укрыть золотистым кунжутом, хрустящие снаружи и мягкие и тягучие внутри. Они пользуются большим спросом как у туристов, так и у местных.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная - 500 г

вода - 250 г

дрожжи сухие - 10 г

масло подсолнечное - 15 г

сахар - 40 г

соль - 7 г

мед - 1 ст.л

белый кунжут - 100 г

Легкий способ приготовления

Сначала в миску нужно налить теплую воду, добавить дрожжи, сахар и размешать. Просейте в нее муку, добавьте соль и замесите мягкое тесто. После этого накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Затем тесто выложите на посыпанную мукой поверхность и разделите на шесть частей. Каждую часть раскатайте в тоненький жгут, сложите в два раза и сверните косичкой. Концы соедините и сформируйте круг.

В миску также нужно налить 100 мл воды и разведите в ней мед. А во вторую тарелку насыпьте кунжут.

Изделия из теста сначала погружайте в медовую воду, а затем панируйте в кунжуте с двух сторон.

В конце выложите будущие симиты на противень, застеленный пергаментом и оставьте на 40 минут. Затем выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25 минут.

Как приготовить турецкие симиты (скриншот)