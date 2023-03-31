Як ще на весіллі зрозуміти, що пара розлучиться: 7 тривожних ознак

Один з пари зовсім не цікавиться процесом фотографування

Навіть, якщо ви не любите фотографуватися, в цей особливий день ви пересилите себе. Хоча би заради того, щоби догодити вашій коханій людині.

Але якщо в день весілля один з пари починає показувати характер і впертість у таких дрібницях, швидше за все такі стосунки триватимуть недовго.

Багато гостей проігнорували запрошення

Звісно, у запрошених гостей можуть бути різні причини не прийти. Проте, великий відсоток скасувань (20 і більше) може свідчити про те, що навіть друзі і знайомі не вірять у вашу пару.

Це сумно, але неймовірно правдиво. Часто оцінка зі сторони може більше розповісти про стосунки, ніж ви самі.

"Хімія" між партнерами вимушена

Якщо на весільних знімках ви бачите натягнуті усмішки і завчені пози - ніби з картинок, це може говорити про відсутність "хімії" між партнерами.

Дуже часто увага пари (або одного з них) зосереджена на тому, щоб мати гарне зображення, яким можна поділитися в соціальних мережах. У таких інста-пар дуже високий відсоток розлучень.

У пари різні погляди на фінанси

Гроші є важливим фактором у всіх шлюбах і часто відіграють певну роль у тому, чому вони розпадаються.

Якщо вже в процесі підготовки чи під час весілля виникають питання щодо дороговизни тих чи інших послуг, швидше за все у пари нема хороших перспектив.

Пара допускає саркастичні жарти в бік один одного

Деякі пари кажуть, що вони просто жартують одне з одного, але зазвичай у кожному саркастичному чи жартівливому висловлюванні є частка правди.

Жорсткі підколи в бік партнера на весіллі - це частіше за все тривожна ознака, що нічого хорошого не вийде.

Стосунки побудовані на фізичному потягу

Якщо пара готова просто під час весілля зідрати один з одного одяг - це може свідчити, що їх союз тримається здебільшого на фізичному потягу один до одного.

З часом, коли гормони перестають так сильно грати, такі пари виявляють, що у них мало чого спільного.

Пара майже не проводить часу разом на весільному прийомі

Зазвичай пари проводять вечір, вітаючи гостей, танцюючи всю ніч і святкуючи свій новий сімейний статус.

Коли наречені більше часу проводять з гостями, ніж один з одним - це недобрий знак.