Как еще на свадьбе понять, что пара разведется: 7 тревожных признаков

Один из пары совсем не интересуется процессом фотографирования

Даже если вы не любите фотографироваться, в этот особый день вы пересилите себя. Хотя бы ради того, чтобы угодить вашему любимому человеку.

Но если в день свадьбы один из пары начинает показывать характер и упрямство в таких мелочах, скорее всего, такие отношения будут продолжаться недолго.

Многие гости проигнорировали приглашение

Конечно, у приглашенных гостей могут быть разные причины не прийти. Однако большой процент отмен (20 и более) может свидетельствовать о том, что даже друзья и знакомые не верят в вашу пару.

Это грустно, но невероятно правдиво. Часто оценка со стороны может больше рассказать об отношениях, чем вы сами.

"Химия" между партнерами натянутая

Если на свадебных снимках вы видите натянутые улыбки и заученные позы - как с картинок, это может говорить об отсутствии "химии" между партнерами.

Зачастую внимание пары (или одного из них) сосредоточено на том, чтобы иметь хорошее изображение, которым можно поделиться в социальных сетях. У таких инста-пар очень высок процент разводов.

У пары разные взгляды на финансы

Деньги являются важным фактором во всех браках и часто играют определенную роль в том, почему они распадаются.

Если уже в процессе подготовки или во время свадьбы возникают вопросы относительно дороговизны тех или иных услуг, скорее всего у пары нет хороших перспектив.

Пара допускает саркастические шутки в сторону друг друга

Некоторые пары говорят, что они просто шутят друг над другом, но обычно в каждом саркастическом или шутливом выражении есть доля правды.

Жесткие подколы в сторону партнера на свадьбе - это чаще всего тревожный признак, что ничего хорошего не получится.

Отношения построены на физическом влечении

Если пара готова просто во время свадьбы содрать друг с друга одежду - это может свидетельствовать, что их союз держится в основном на физическом влечении друг к другу.

Со временем, когда гормоны перестают так сильно играть, такие пары обнаруживают, что у них мало общего.

Пара почти не проводит времени вместе на свадебном приеме

Обычно пары проводят вечер, поздравляя гостей, танцуя всю ночь и празднуя свой новый семейный статус.

Когда новобрачные больше времени проводят с гостями, чем друг с другом - это нехороший знак.