Як ще можна використовувати кнопку "Дія" на iPhone: стандартні та несподівані способи

Як використовувати кнопку Action

Ви можете використовувати кнопку Action на iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max і iPhone 16e, просто натиснувши або утримуючи маленьку кнопку над кнопками збільшення і зменшення гучності.

За замовчуванням кнопка дії вимикає або вмикає звук вашого тексту і мелодій дзвінка. Вона виконує ту саму роль, що і старий перемикач "Дзвінок/Безшумно". Перейшовши в застосунок "Налаштування", ви зможете перепризначити її на іншу задачу, а також вимкнути звук телефону через Центр управління.

Як перепризначити кнопку Action на ліхтарик

Apple дозволяє призначати кнопці "Дія" кілька різних елементів управління:

Беззвучний режим (Дзвінок/Беззвучно)

Фокус (або певний режим Фокус, або меню, що дає змогу обирати щоразу)

Камера (певний режим, наприклад, "Фото" або "Відео")

Ліхтарик, Диктофон, Розпізнавання музики, Переклад, Лупа

Елементи керування (певний елемент керування з Пункта керування, наприклад, "Режим польоту")

Поєднання клавіш

"Універсальний доступ" (перемикання певної функції універсального доступу) або взагалі нічого не робити.

Якщо ви хочете змінити призначення кнопки з беззвучного режиму (Silent Mode) на ліхтарик, виконайте такі дії:

Розблокуйте телефон

Відкрийте додаток "Налаштування"

Натисніть на "Кнопка Дії"

Перегорніть різні варіанти, поки не дійдете до "Ліхтарик"

Щоб перевірити, що все працює, спробуйте натиснути кнопку Action.

Перепризначте кнопку "Дія" на ліхтарик (фото: Engadget)

Ви можете використовувати цей самий процес, щоб перепризначити кнопку "Дія" на будь-яку з вбудованих функцій, запропонованих Apple.

Як налаштувати кнопку "Дія" для відкриття додатків

Якщо ви хочете трохи розширити можливості кнопки Action, ви також можете налаштувати її для відкриття конкретного додатка на вашому телефоні. Наприклад, якщо вашою улюбленою грою на iPhone є Balatro, ви можете налаштувати кнопку "Дії" так, щоб при натисканні на неї автоматично відкривалася гра.

Для налаштування цього потрібно розблокувати iPhone.

Відкрийте додаток "Налаштування"

Натисніть на "Кнопка Дії"

Прокрутіть опції до "Ярлик"

Натисніть "Вибрати ярлик..."

Потім виберіть "Відкрити додаток..."

Прокрутіть список і виберіть потрібний додаток.

Як зробити так, щоб кнопка дії відкривала додаток (фото: Engadget)

Цей процес працює для будь-яких додатків на вашому телефоні, включно з функціями конкретних, наприклад, якщо ви хочете одразу перейти в голосовий режим ChatGPT або створити нову нотатку в застосунку "Нотатки".

Налаштуйте кнопку Action для активації ярлика

Функція ярлика також працює для більш складних ярликів Apple. Технічно, будь-який ярлик, який можна активувати вручну (на відміну від тих, які спрацьовують за часом або місцем розташування), підходить. Існує безліч цікавих ярликів, і ви можете створювати власні,

Як налаштувати кнопку Action для запуску ярликів:

Відкрийте застосунок "Налаштування"

Натисніть на Кнопка "Дія"

Прокрутіть параметри, поки не дійдете до пункту "Ярлик"

Натисніть "Вибрати поєднання клавіш..."

Натисніть на будь-який ярлик, який ви хочете активувати

Натисніть і утримуйте кнопку дії, щоб переконатися, що вона працює.

Як зробити так, щоб кнопка "Дія" активувала ярлик (фото: Engadget)

За допомогою ярликів, віджетів на екрані блокування, головному екрані та кнопки Action тепер існує кілька способів перевірки інформації в застосунку, налаштування конкретних параметрів або використання певних функцій застосунків на iPhone.

Це збиває з пантелику, але гарне правило полягає в тому, що кнопка "Дія" найкраще підходить для дій, які вам потрібно увімкнути тільки один раз або для ввімкнення/вимкнення функцій.