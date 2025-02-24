Як ще можна використовувати кнопку "Дія" на iPhone: стандартні та несподівані способи

Кнопка Action на iPhone - це не просто заміна звичного перемикача беззвучного режиму. Її можливості значно ширші, і з правильним налаштуванням вона може виконувати найрізноманітніші функції.
Про способи використання кнопки "Дія", які допоможуть зробити ваш iPhone ще зручнішим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.
Ви можете використовувати кнопку Action на iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max і iPhone 16e, просто натиснувши або утримуючи маленьку кнопку над кнопками збільшення і зменшення гучності.
За замовчуванням кнопка дії вимикає або вмикає звук вашого тексту і мелодій дзвінка. Вона виконує ту саму роль, що і старий перемикач "Дзвінок/Безшумно". Перейшовши в застосунок "Налаштування", ви зможете перепризначити її на іншу задачу, а також вимкнути звук телефону через Центр управління.
Apple дозволяє призначати кнопці "Дія" кілька різних елементів управління:
Якщо ви хочете змінити призначення кнопки з беззвучного режиму (Silent Mode) на ліхтарик, виконайте такі дії:
Ви можете використовувати цей самий процес, щоб перепризначити кнопку "Дія" на будь-яку з вбудованих функцій, запропонованих Apple.
Якщо ви хочете трохи розширити можливості кнопки Action, ви також можете налаштувати її для відкриття конкретного додатка на вашому телефоні. Наприклад, якщо вашою улюбленою грою на iPhone є Balatro, ви можете налаштувати кнопку "Дії" так, щоб при натисканні на неї автоматично відкривалася гра.
Для налаштування цього потрібно розблокувати iPhone.
Цей процес працює для будь-яких додатків на вашому телефоні, включно з функціями конкретних, наприклад, якщо ви хочете одразу перейти в голосовий режим ChatGPT або створити нову нотатку в застосунку "Нотатки".
Функція ярлика також працює для більш складних ярликів Apple. Технічно, будь-який ярлик, який можна активувати вручну (на відміну від тих, які спрацьовують за часом або місцем розташування), підходить. Існує безліч цікавих ярликів, і ви можете створювати власні,
Як налаштувати кнопку Action для запуску ярликів:
За допомогою ярликів, віджетів на екрані блокування, головному екрані та кнопки Action тепер існує кілька способів перевірки інформації в застосунку, налаштування конкретних параметрів або використання певних функцій застосунків на iPhone.
Це збиває з пантелику, але гарне правило полягає в тому, що кнопка "Дія" найкраще підходить для дій, які вам потрібно увімкнути тільки один раз або для ввімкнення/вимкнення функцій.
Ми також писали про ефективні поради, які допоможуть налаштувати кнопки на контролері PlayStation 5 під себе.
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