Apple може змінити звичне керування кнопками на iPhone: що відомо

Патент Apple розкрив, що в майбутніх iPhone може з'явитися кілька регульованих кнопок дій, які користувач зможе налаштувати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android та технологій.

Які деталі розкриває патент

Згідно з недавно опублікованим патентом, Apple може оснастити майбутні iPhone кількома кнопками дій. У документі передбачається, що компанія зрештою може замінити кнопки регулювання гучності на дві програмовані. Отже, такі iPhone можуть отримати три кнопки на лівій стороні.

Патент також вказує, що Apple може розглядати можливість додавання цих кнопок, що налаштовуються на iPad і Mac, але це навряд чи відбудеться найближчим часом.

Для тих, хто не знайомий з функцією, кнопка "Дія" (Action Buttons) на нових iPhone дозволяє користувачам призначати індивідуальні завдання. Це може бути запуск додатка, активація режиму "Не турбувати", фотографування, виконання складних ярликів, дзвінок комусь і таке інше.

За допомогою застосунка "Ярлики" користувачі можуть додавати умовних операторів до кнопки дії, що дозволяє змінювати її функціональність залежно від заданих умов. Однак, на даний момент її активація обмежена довгим натисканням, і користувачі не можуть призначати задачі для короткого або подвійного натискання.

З урахуванням того, що Apple впроваджує фізичні кнопки в iPhone 16 з введенням керування камерою, не виключено, що компанія додасть більше кнопок дії в майбутні iPhone, iPad і Mac.

Однак варто відзначити, що останнім часом немає чуток, що вказують на таку реалізацію в майбутніх пристроях, і багато патентів Apple так і не було втілено в життя.