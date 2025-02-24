Как еще можно использовать кнопку "Действие" на iPhone: стандартные и неожиданные способы

Кнопка Action на iPhone - это не просто замена привычного переключателя беззвучного режима. Ее возможности значительно шире, и с правильной настройкой она может выполнять самые разные функции.
Про способы использования кнопки "Действие", которые помогут сделать ваш iPhone еще удобнее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
Вы можете использовать кнопку Action на iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16e, просто нажав или удерживая маленькую кнопку над кнопками увеличения и уменьшения громкости.
По умолчанию кнопка действия отключает или включает звук вашего текста и мелодий звонка. Она выполняет ту же роль, что и старый переключатель "Звонок/Бесшумно". Перейдя в приложение "Настройки", вы сможете переназначить ее на другую задачу, а также отключить звук телефона через Центр управления.
Apple позволяет назначать кнопке "Действие" несколько различных элементов управления:
Если вы хотите изменить назначение кнопки с беззвучного режима (Silent Mode) на фонарик, выполните следующие действия:
Вы можете использовать этот же процесс, чтобы переназначить кнопку "Действие" на любую из встроенных функций, предложенных Apple.
Если вы хотите немного расширить возможности кнопки Action, вы также можете настроить ее для открытия конкретного приложения на вашем телефоне. Например, если вашей любимой игрой на iPhone является Balatro, вы можете настроить кнопку "Действия" так, чтобы при нажатии на нее автоматически открывалась игра.
Для настройки этого нужно разблокировать iPhone.
Этот процесс работает для любых приложений на вашем телефоне, включая функции конкретных , например, если вы хотите сразу перейти в голосовой режим ChatGPT или создать новую заметку в приложении "Заметки".
Функция ярлыка также работает для более сложных ярлыков Apple. Технически, любой ярлык, который можно активировать вручную (в отличие от тех, которые срабатывают по времени или местоположению), подходит. Существует множество интересных ярлыков, и вы можете создавать собственные,
Как настроить кнопку Action для запуска ярлыков:
С помощью ярлыков, виджетов на экране блокировки, главном экране и кнопки Action теперь существует несколько способов проверки информации в приложении, настройки конкретных параметров или использования определенных функций приложений на iPhone.
Это сбивает с толку, но хороше правило заключается в том, что кнопка "Действие" лучше всего подходит для действий, которые вам нужно включить только один раз или для включения/выключения функций.
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А еще мы напомним, что Apple может изменить привычное управление кнопками на iPhone.