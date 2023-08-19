Як за секунду зрозуміти, що вам продають підробку замість натурального меду

Мед - корисний натуральний продукт, яким українці люблять запасатися на зиму, купуючи трилітровими банками. Цим користуються недобросовісні продавці, підробляючи продукт.
Як швидко зрозуміти, що вам хочуть "втюхати" цукровий сироп замість продукту життєдіяльності бджіл - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Визначити, чи справжній мед, можна за запахом, смаком, консистенцією, наявністю домішок тощо.
Ось як зрозуміти вже біля прилавку, що мед справжній:
Якщо ви вже купили мед, і сумніваєтеся в його якості, спробуйте провести ряд експериментів.
Підпаліть сірник і піднесіть до меду. Якісний мед розплавиться і зашипить не одразу.
Розведіть мед у склянці води. Якщо в продукті є домішки, вони осядуть на дні чи спливуть на поверхню.
Крапніть у розчин меду з водою трохи йоду. Якщо там є крохмаль чи борошно, розчин посиніє.
Нанесіть трохи меду на папір. Якщо він утворить вологі плями на поверхні, то мед розбавлений.
Опустіть в мед шматочок черствого хліба і потримайте хвилин 10. Якщо у меді є сироп, хліб розм'якне.
Раніше ми писали, чи можна їсти мед замість цукру.
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