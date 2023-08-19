Як за секунду зрозуміти, що вам продають підробку замість натурального меду

Ознаки натурального меду

Визначити, чи справжній мед, можна за запахом, смаком, консистенцією, наявністю домішок тощо.

Ось як зрозуміти вже біля прилавку, що мед справжній:

він має медовий аромат (за винятком меду з іван-чаю)

викликає легке деріння в горлі (особливо гречаний)

не лягає шарами при переливанні

має ніжну текстуру, а при розтиранні між пальцями, всмоктується

тягнеться цівкою, утворює гіркою на поверхні

не піниться

має природні домішки (пилок, мікрочастинки воску, прополіс)

Які ознаки підробленого меду

він має кислуватий запах

не викликає легке печіння в горлі

наливається шарами

має рідку консистенцію, капає, розтікається, з піною

однорідний і без домішок

Як перевірити мед вдома

Якщо ви вже купили мед, і сумніваєтеся в його якості, спробуйте провести ряд експериментів.

Підпаліть сірник і піднесіть до меду. Якісний мед розплавиться і зашипить не одразу.

Розведіть мед у склянці води. Якщо в продукті є домішки, вони осядуть на дні чи спливуть на поверхню.

Крапніть у розчин меду з водою трохи йоду. Якщо там є крохмаль чи борошно, розчин посиніє.

Нанесіть трохи меду на папір. Якщо він утворить вологі плями на поверхні, то мед розбавлений.

Опустіть в мед шматочок черствого хліба і потримайте хвилин 10. Якщо у меді є сироп, хліб розм'якне.