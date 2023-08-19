Как за секунду понять, что вам продают подделку вместо натурального меда

Признаки натурального меда

Определить, настоящий ли мед, можно по запаху, вкусу, консистенции, наличию примесей и т.д.

Вот как понять уже у прилавка, что мед настоящий:

он имеет медовый аромат (за исключением меда из иван-чая)

вызывает легкое дерение в горле (особенно гречишный)

не ложится слоями при переливании

имеет нежную текстуру, а при растирании между пальцами, всасывается

тянется струйкой, образует горкой на поверхности

не пенится

имеет природные примеси (пыльца, микрочастицы воска, прополис)

Какие признаки поддельного меда

он имеет кисловатый запах

не вызывает легкое жжение в горле

наливается слоями

имеет жидкую консистенцию, капает, растекается, с пеной

однородный и без примесей

Как проверить мед дома

Если вы уже купили мед и сомневаетесь в его качестве, попробуйте провести ряд экспериментов.

Подожгите спичку и поднесите к меду. Качественный мед расплавится и зашипит не сразу.

Разведите мед в стакане воды. Если в продукте есть примеси, они осядут на дне или всплывут на поверхность.

Капните в раствор меда с водой немного йода. Если есть крахмал или мука, раствор посинеет.

Нанесите немного меда на бумагу. Если он образует влажные пятна на поверхности, то мед разбавленный.

Опустите в мед кусочек черствого хлеба и удержите минут 10. Если в меде есть сироп, хлеб размякнет.