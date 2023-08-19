Как за секунду понять, что вам продают подделку вместо натурального меда

Мед - полезный натуральный продукт, которым украинцы любят запасаться на зиму, покупая трехлитровыми банками. Этим пользуются недобросовестные продавцы, подделывая продукт.
Как быстро понять, что вам хотят "втюхать" сахарный сироп вместо продукта жизнедеятельности пчел - узнайте в материале Styler дальше.
Определить, настоящий ли мед, можно по запаху, вкусу, консистенции, наличию примесей и т.д.
Вот как понять уже у прилавка, что мед настоящий:
Если вы уже купили мед и сомневаетесь в его качестве, попробуйте провести ряд экспериментов.
Подожгите спичку и поднесите к меду. Качественный мед расплавится и зашипит не сразу.
Разведите мед в стакане воды. Если в продукте есть примеси, они осядут на дне или всплывут на поверхность.
Капните в раствор меда с водой немного йода. Если есть крахмал или мука, раствор посинеет.
Нанесите немного меда на бумагу. Если он образует влажные пятна на поверхности, то мед разбавленный.
Опустите в мед кусочек черствого хлеба и удержите минут 10. Если в меде есть сироп, хлеб размякнет.
Раньше мы писали, можно ли есть мед вместо сахара.
Также читайте, можно ли есть старый мед без ущерба для здоровья.