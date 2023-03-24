Їсте мед замість цукру? Тоді тримайте правду про цей продукт
Мед здавна вважався більш здоровою альтернативою цукру і природним підсолоджувачем. Але чи не обманюємо ми себе, коли замінюємо білий цукор гречаним, липовим чи акацієвим медом?
Правду про продукт в Telegram розповіла експерт з харчування Наталя Мазурик.
Цукор чи мед?
За словами експертки, мед може бути дійсно корисною альтернативою. Але є кілька нюансів.
Мед, як і цукор, має високий глікемічний індекс, багато швидких вуглеводів та калорій. Якщо ваша мета - схуднення, захоплюватися медом не варто.
Купувати мед треба у перевірених продавців. Адже недобросовісні реалізатори можуть продати вам той самий цукор, але перепалений.
В меді найважливіше - ферменти
Вони потрапляють в мед з нектару квітів та з секретами слинних залоз бджіл.
Ці ферменти дуже важливі, адже вони надають особливого запаху, смаку та інших властивостей меду. Також вони регулюють кількість інших сполук в меді та перешкоджають бактеріям, грибкам.
Але ці ферменти руйнуються під час нагрівання. При цьому у меді збільшується кількість канцерогенних речовин. Такий процес запускається вже при +35 градусах, тож продукт варто зберігати в прохолодних приміщеннях.
Чи безпечно їсти старий мед
Якщо він правильно зберігався, то продукт не псуватиметься. Що не скажеш про кількість ферментів - із часом мед старіє і стає менш корисним.
Адже ці самі ферменти руйнуються під час старіння меду.
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