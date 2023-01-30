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Як за секунди почистити часник без ножа і розчавлення: крутий лайфак

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Понеділок 30 січня 2023 07:30
Як за секунди почистити часник без ножа і розчавлення: крутий лайфак Як швидко почистити часник (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Чистка часнику від лушпиння – ще та морока, але є декілька способів швидко відокремити кожен зубчик від зовнішньої оболонки.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Спосіб без ножа

  • Відділіть від голівки часнику необхідну для готування кількість зубчиків.
  • Візьміть кожен зубчик, покладіть між долонями.
  • Швидко швидко потріть протягом кількох секунд.

І вуаля! Кожен зубчик залишиться цілим і почищеним.

Як за секунди почистити часник без ножа і розчавлення: крутий лайфак

Класичний спосіб

Нагадаймо і про звичний для багатьох спосіб із розчавленням:

  • Візьміть кожен зубчик і покладіть його на дощечку.
  • Придавіть пласкою стороною ножа, доки не почуєте характерний звук тріскання – це лопнуло лушпиння.
  • Далі оболонка легко і просто зніметься з зубчика.

Недоліком такого способу є те, що часничина буде трохи розчавлена, тож з неї потрібно одразу щось готувати, і до зберігання в холодильнику такий часник не годиться.

Раніше ми писали, як правильно зберігати часнику квартирі, щоб він не пліснявів і не проростав.

Також читайте, скільки зубчиків часнику можна з’їдати за день, щоб не нашкодити здоров’ю.

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