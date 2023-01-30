Як за секунди почистити часник без ножа і розчавлення: крутий лайфак
Як швидко почистити часник (фото: pixabay)
Чистка часнику від лушпиння – ще та морока, але є декілька способів швидко відокремити кожен зубчик від зовнішньої оболонки.
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Спосіб без ножа
- Відділіть від голівки часнику необхідну для готування кількість зубчиків.
- Візьміть кожен зубчик, покладіть між долонями.
- Швидко швидко потріть протягом кількох секунд.
І вуаля! Кожен зубчик залишиться цілим і почищеним.
Класичний спосіб
Нагадаймо і про звичний для багатьох спосіб із розчавленням:
- Візьміть кожен зубчик і покладіть його на дощечку.
- Придавіть пласкою стороною ножа, доки не почуєте характерний звук тріскання – це лопнуло лушпиння.
- Далі оболонка легко і просто зніметься з зубчика.
Недоліком такого способу є те, що часничина буде трохи розчавлена, тож з неї потрібно одразу щось готувати, і до зберігання в холодильнику такий часник не годиться.
Раніше ми писали, як правильно зберігати часнику квартирі, щоб він не пліснявів і не проростав.
Також читайте, скільки зубчиків часнику можна з’їдати за день, щоб не нашкодити здоров’ю.