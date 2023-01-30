Як за секунди почистити часник без ножа і розчавлення: крутий лайфак

Чистка часнику від лушпиння – ще та морока, але є декілька способів швидко відокремити кожен зубчик від зовнішньої оболонки.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Недоліком такого способу є те, що часничина буде трохи розчавлена, тож з неї потрібно одразу щось готувати, і до зберігання в холодильнику такий часник не годиться.

Нагадаймо і про звичний для багатьох спосіб із розчавленням:

І вуаля! Кожен зубчик залишиться цілим і почищеним.

Раніше ми писали, як правильно зберігати часнику квартирі, щоб він не пліснявів і не проростав.

Також читайте, скільки зубчиків часнику можна з’їдати за день, щоб не нашкодити здоров’ю.