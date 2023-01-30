Как за секунды почистить чеснок без ножа и раздавливания: крутой лайфак
Как быстро почистить чеснок (фото: pixabay)
Чистка чеснока от шелухи – еще та морока, но есть несколько способов быстро отделить каждый зубчик от наружной оболочки.
Об этом читайте ниже в материале Styler.
Способ без ножа
- Отделите от головки чеснока необходимое для готовки количество зубчиков.
- Возьмите каждый зубчик, положите между ладонями.
- Быстро быстро потрите в течение нескольких секунд.
И вуаля! Каждый зубчик останется целым и очищенным.
Классический способ
Напомним и о привычном для многих способе с раздавливанием:
- Возьмите каждый зубчик и положите его на досточку.
- Придавите плоской стороной ножа, пока не услышите характерный звук трескания – это лопнула шелуха.
- Далее оболочка легко и просто снимется с зубчика.
Недостатком такого способа является то, что чеснок будет немного раздавлен, поэтому из него нужно сразу что-то готовить, и к хранению в холодильнике такой чеснок не годится.
Раньше мы писали, как правильно хранить чеснок квартире, чтобы он не плесневел и не прорастал.
Также читайте, сколько зубчиков чеснока можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью.