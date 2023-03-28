UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто

Домашня ковбаса до Великодня (скриншот із відео)
Автор: Анна Шиканова

Незабаром українці відзначатимуть Великдень. Одним з атрибутів великоднього кошика та святкового столу є ковбаса. Вона подається на стіл разом із пасками та яйцями. Приготувати смачну ковбаску можна самостійно, і вам не знадобиться для неї спеціальна оболонка.

Рецептом такої ковбаси поділилася українська фудблогерка Alina FooDee.

Що вам знадобиться

  • Курячі стегна - 700 г
  • Куряче філе - 150 г
  • Яловичина - 150 г
  • Сіль - 1 ч. ложка без гірки
  • Цукор - 1 ч. ложка без гірки
  • Сушений часник - 1 ч. ложка без гірки
  • Мускатний горіх - 1/3 ч. ложки
  • Чорний перець - до свого смаку
  • Крохмаль – 15-20 г (до 2% від маси фаршу)

Ось така домашня ковбаса у вас має вийти (скриншот)

Як зробити ковбасу "Асорті"

1 куряче стегно відкладіть убік, а з решти зніміть м'ясо і змолотіть на м'ясорубці у фарш. Куряче стегно, куряче філе та яловичину наріжте невеликими кубиками.

Фарш змішайте з нарізаним м'ясом, додайте до нього спеції та крохмаль. Розділіть фарш на дві частини.

Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш і сформуйте ковбасу. Краї потрібно зафіксувати та зробити кілька проколів зубочисткою або голкою зверху – щоб при запіканні рукав не луснув.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте ковбасу 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте час охолонути.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачні чіпси вдома – вони не шкодять фігурі.

А ще розповідали про те, чим можна замінити курячі грудки у раціоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептПасхаприготування стравковбаса