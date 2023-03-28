Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто

Незабаром українці відзначатимуть Великдень. Одним з атрибутів великоднього кошика та святкового столу є ковбаса. Вона подається на стіл разом із пасками та яйцями. Приготувати смачну ковбаску можна самостійно, і вам не знадобиться для неї спеціальна оболонка.
Рецептом такої ковбаси поділилася українська фудблогерка Alina FooDee.
Ось така домашня ковбаса у вас має вийти (скриншот)
1 куряче стегно відкладіть убік, а з решти зніміть м'ясо і змолотіть на м'ясорубці у фарш. Куряче стегно, куряче філе та яловичину наріжте невеликими кубиками.
Фарш змішайте з нарізаним м'ясом, додайте до нього спеції та крохмаль. Розділіть фарш на дві частини.
Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш і сформуйте ковбасу. Краї потрібно зафіксувати та зробити кілька проколів зубочисткою або голкою зверху – щоб при запіканні рукав не луснув.
Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте ковбасу 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте час охолонути.
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