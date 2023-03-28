Как самостоятельно сделать бюджетную колбасу к Пасхе без оболочки: вкусно и просто

Совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху. Одним из атрибутов пасхальной корзины и праздничного стола является колбаса. Она подается на стол вместе с пасками и яйцами. Приготовить вкусную колбаску можно самостоятельно и вам не понадобится для нее специальная оболочка.
Рецептом такой колбасы поделилась украинская фудблогер Alina FooDee.
Вот такая домашняя колбаса у вас должна получится (скриншот)
1 куриное бедро отложите в сторону, а с остальных снимите мясо и смолотите на мясорубке в фарш. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте небольшими кубиками.
Фарш смешайте с нарезанным мясом, добавьте в него специи и крахмал. Разделите фарш на две части.
Возьмите рукав для запекания, разрежьте его вдоль, выложите в него фарш и сформируйте колбасу. Края нужно зафиксировать и сделать несколько проколов зубочисткой или иглой сверху - чтобы при запекании рукав не лопнул.
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте колбасу 30-40 минут. Готовой колбасе дайте время остыть.
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