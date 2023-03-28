Как самостоятельно сделать бюджетную колбасу к Пасхе без оболочки: вкусно и просто

Что вам понадобится

Куриные бедра - 700 г

Куриное филе - 150 г

Говядина - 150 г

Соль - 1 ч. ложка без горки

Сахар - 1 ч. ложка без горки

Сушеный чеснок - 1 ч. ложка без горки

Мускатный орех - 1/3 ч. ложки

Черный перец - по вкусу

Крахмал - 15-20 г (до 2% от массы фарша)

Вот такая домашняя колбаса у вас должна получится (скриншот)

Как сделать колбасу "Ассорти"

1 куриное бедро отложите в сторону, а с остальных снимите мясо и смолотите на мясорубке в фарш. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте небольшими кубиками.

Фарш смешайте с нарезанным мясом, добавьте в него специи и крахмал. Разделите фарш на две части.

Возьмите рукав для запекания, разрежьте его вдоль, выложите в него фарш и сформируйте колбасу. Края нужно зафиксировать и сделать несколько проколов зубочисткой или иглой сверху - чтобы при запекании рукав не лопнул.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте колбасу 30-40 минут. Готовой колбасе дайте время остыть.