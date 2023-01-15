Як самостійно очистити димар в будинку: цей продукт є у кожного

Для очищення димаря необов'язково наймати майстрів або купувати спеціальні засоби. Впоратися із забрудненням можуть допомогти й прості народні засоби, наприклад, картопляна шкірка.
Про це пише SantePlus.
Загалом бажано чистити димар двічі на рік. До того ж це можна зробити самостійно та не доведеться лізти на дах.
Засмічений димар виділяє потенційно смертельні токсичні гази та пари.
Існує набагато традиційний метод, який допоможе легко очистити димар. Ця техніка передбачає використання висушеної картопляної шкірки.
Необхідно просто кинути картопляне лушпиння в котел у вогонь. Цинк у картоплі подіє на сажу та не дасть їй застрягти в димоході.
Зокрема, для такого методу картоплю потрібно заздалегідь залишити на відкритому повітрі від 24 до 48 годин. Вона повинна бути дуже сухою, щоб правильно горіти. Тільки після цього можна помістити картопляне лушпиння в палаючий вогонь.
Після очищення димаря таким чином ви побачите, що він стане набагато чистішим.
Якщо не робити своєчасну чистку димаря і камінів від сажі, то бруд почне накопичуватися швидше. Відкладення створять жорстку поверхню, в результаті труба сильно засмітиться, що може призвести до кількох наслідків.
Тому найкраще димарі оглядати регулярно та чистити.
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