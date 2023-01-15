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Як самостійно очистити димар в будинку: цей продукт є у кожного

Як ефективно очистити димар (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для очищення димаря необов'язково наймати майстрів або купувати спеціальні засоби. Впоратися із забрудненням можуть допомогти й прості народні засоби, наприклад, картопляна шкірка.

Про це пише SantePlus.

Загалом бажано чистити димар двічі на рік. До того ж це можна зробити самостійно та не доведеться лізти на дах.

Засмічений димар виділяє потенційно смертельні токсичні гази та пари.

Як очистити димар

Існує набагато традиційний метод, який допоможе легко очистити димар. Ця техніка передбачає використання висушеної картопляної шкірки.

Необхідно просто кинути картопляне лушпиння в котел у вогонь. Цинк у картоплі подіє на сажу та не дасть їй застрягти в димоході.

Зокрема, для такого методу картоплю потрібно заздалегідь залишити на відкритому повітрі від 24 до 48 годин. Вона повинна бути дуже сухою, щоб правильно горіти. Тільки після цього можна помістити картопляне лушпиння в палаючий вогонь.

Після очищення димаря таким чином ви побачите, що він стане набагато чистішим.

Що буде, якщо не чистити димар

Якщо не робити своєчасну чистку димаря і камінів від сажі, то бруд почне накопичуватися швидше. Відкладення створять жорстку поверхню, в результаті труба сильно засмітиться, що може призвести до кількох наслідків.

  • Тяга сильно знизиться;
  • Дрова, вугілля не зможуть інтенсивно горіти, тому якість опалення впаде. Будинок не буде нагріватися добре, як раніше;
  • Зіпсується поверхня металевої труби, її доведеться замінити новою;
  • Можуть спалахнути залишки смолистих відкладень.

Тому найкраще димарі оглядати регулярно та чистити.

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