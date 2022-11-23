Засмічують піч і не дають тепла: якими дровами краще не опалювати дім
Все більше українців переходять на опалення дровами задля економії і через вимушене відключення електроенергії. Які ж дрова краще не обирати і чому?
Про це пише Bio.ukr.
Які дрова краще не підходять
- Хвойні породи деревини - сосна, ялина, туя та інші
Відрізняються високим вмістом смоли, яка не згорає повністю і засмічує своїми залишками димар і внутрішні частини топки. При використанні такого палива неминуча поява кіптяви. Для даного виду палива характерна більш тривала сушка дров.
- Листяні породи деревини, м'які породи, листяні породи деревини - липа, осика, тополя та інші
Через невисоку щільності дрова з таких порід швидко згоряють, не утворюють вугілля, мають низьку питому теплотворну здатність.
- Тверді породи - дуб, береза, граб та інші
Такі дрова - найкращі. Вони забезпечують стабільну робочу температуру в топці і високу питому теплотворну здатність.
Особливості горіння дров різних порід деревини
Дрова з бука, берези, ясена важко розтоплювати, але вони можуть горіти сирими, тому що мають невелику вологість, причому дрова з усіх цих порід дерев, крім бука, легко розколюються. Букові дрова мають дуже високий показник теплотворної здатності.
Вільха і осика згорають без утворення сажі, більше того - вони випалюють її з димаря.
Березові дрова гарні для тепла, але при нестачі повітря в топці горять димно і утворюють дьоготь (березову смолу), який осідає на стінках труби.
Соснові дрова дають більше жару за ялинові через вищий вміст смоли. Але вони тріскаються і засмічують трубу і внутрішні стінки печі.
Кращу тепловіддачу мають дубові дрова, єдиний їхній недолік - вони погано розколюються, так само як і дрова з граба.
Довго тліюче вугілля дають дрова з кедра.
Дрова з в'яза при горінні димлять.
Раніше ми писали, що зробити, щоб дрова горіли в чотири рази довше.
Також українців попередили про токсичні види палива.