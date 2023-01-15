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Как самостоятельно очистить дымоход в доме: этот продукт есть у каждого

Как эффективно очистить дымоход (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для очистки дымохода необязательно нанимать мастеров или покупать специальные средства. Справиться с загрязнением могут помочь и простые народные средства, например картофельная кожура.

Об этом пишет SantePlus.

В общем желательно чистить дымоход дважды в год. К тому же, это можно сделать самостоятельно и не придется лезть на крышу.

Засоренный дымоход выделяет потенциально смертельные токсичные газы и пары.

Как очистить дымоход

Существует гораздо традиционный метод, который поможет легко очистить дымоход. Эта техника предполагает использование высушенной картофельной шкурки.

Необходимо просто бросить картофельную шелуху в котел в огонь. Цинк в картофеле подействует на сажу и не даст ей застрять в дымоходе.

В частности, для такого метода картофель нужно заранее оставить на открытом воздухе от 24 до 48 часов. Он должна быть слишком сухой, чтобы правильно гореть. Только после этого можно поместить картофельную шелуху в горящий огонь.

После очистки дымохода таким образом вы увидите, что он станет гораздо чище.

Что будет, если не чистить дымоход

Если не производить своевременную чистку дымохода и каминов от сажи, то грязь начнет накапливаться быстрее. Отложения создадут жесткую поверхность, в результате труба сильно засорится, что может привести к нескольким последствиям.

  • Тяга сильно снизится;
  • Дрова, угли не смогут интенсивно гореть, поэтому качество отопления упадет. Дом не будет нагреваться хорошо, как раньше;
  • Испортится поверхность металлической трубы, ее придется заменить новой;
  • Могут вспыхнуть остатки смолистых отложений.

Поэтому лучше всего дымоходы осматривать регулярно и чистить.

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