Як саме зупинити старіння? Вчені зробили шалене відкриття

Чи можливо, що секрет уповільнення старіння ховається в нашому мозку? Дослідники з Інституту мозку Аллена в Сіетлі, які провели революційне дослідження, мають деякі цікаві відповіді.

Що саме призводить до старіння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Nature.

Що виявило дослідження

Використовуючи передові технології, вчені проаналізували понад 1,2 мільйона клітин мозку молодих і старих мишей, щоб зрозуміти, як ці клітини змінюються з часом.

Виявилося, що з віком деякі клітини запалюються, а інші втрачають свої ключові функції. Особливу увагу привернув гіпоталамус - область мозку, яка, можливо, відіграє ключову роль у процесі старіння.

Ці відкриття дають глибше розуміння того, як старіє наш мозок, і відкривають нові перспективи для розробки методів лікування, які допоможуть зберегти його молодим якомога довше.

Дослідники виявили, що гіпоталамус, особливо область навколо третього шлуночка, є центром старіння мозку.

Клітини, такі як таніцити та епендимальні клітини, показали різкі зміни з віком. Ці зрушення включають зниження функції нейронів і підвищення імунної активності, що може пояснити, чому ця область настільки важлива для управління енергією та загального здоров’я мозку.

Вчені вважають, що ця область може містити ключ до розблокування проривів у боротьбі зі старінням.

Коли ми старіємо, певні імунні клітини в мозку, як-от мікроглія, перебувають у підвищеній швидкості. Ця підвищена активність, відома як "запальна", може пошкодити здорові клітини та може бути пов’язана з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера.

Визначивши гени, що стоять за цією реакцією, дослідники відкривають двері для лікування, яке могло б заспокоїти запалення та захистити мозок від пошкоджень.

Було виявлено, що гени, які допомагають нейронам підтримувати свою структуру та функції, значно зменшуються, особливо в областях, пов’язаних з пам’яттю, як-от гіпокамп.

Це відкриття проливає світло на те, чому когнітивні здібності часто знижуються з віком, і пропонує нові цілі для захисту здоров’я мозку.

Дослідження також виявило, що старіння значно впливає на здатність мозку створювати нові нейрони, процес, відомий як нейрогенез. Області, такі як зубчаста звивина, які зазвичай є центрами регенерації, продемонстрували помітне зниження активності.

Ця втрата регенераційного потенціалу є ще одним елементом головоломки в розумінні того, як старіння впливає на мозок і як ми можемо втрутитися.

Що пропонують вчені?

Визначивши конкретні гени та типи клітин, на які найбільше впливає старіння, дослідники можуть впливати на уповільнення або навіть зворотний занепад клітин.

Наприклад, зменшення запалення в гіперактивних імунних клітинах або посилення регенераційної здатності нейрогенних областей, таких як зубчаста звивина, може допомогти зберегти здоров’я мозку.

Ці висновки закладають основу для підходів прецизійної медицини, де терапія пристосована для протидії конкретним віковим змінам клітин.

Незважаючи на те, що дослідження проводилося на мишах, воно забезпечує можливу основу для перенесення цих відкриттів на людей, потенційно кардинально змінивши наш підхід до старіння та вікових захворювань.