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Як розтягнути затісне взуття без дорогих спецзасобів: інструкція

Фото: Як розтягнути тісне взуття (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам не пощастило з великим розміром ноги або є пара гарних кросівок чи чобітків, які вам трохи затісні в пальцях або на підйомі, вихід є. І платити за це не треба нічого зайвого.

Як же вирішити проблему - читайте в матеріалі Styler нижче.

Покрокова інструкція з розтягнення взуття

  • Візьміть горілку або спирт (будь-який міцний алкогольний напій без кольору).
  • Перелийте спиртне в розбризкувач, так, щоб трубка пульверизатора діставала до дна (багато спирту переводити не треба).
  • Побризкайте взуття зсередини, більшу увагу приділяючи тим місцям, в яких вам тисне взуття.

  • Візьміть будь-яку камеру для велосипеда.
  • Вставте камеру у взуття, так щоб ніпель залишився зовні.
  • Накачайте камеру так, щоб взуття сильно не деформувалося.
  • Залиште так до повного висихання.

Раніше ми писали, як швидко розв'язати вузол на пакеті, щоб він не порвався.

Також читайте, чому слід викинути пластикові вішалки для одягу, і як саме краще розвішувати речі.

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