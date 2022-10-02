Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция

Если вам не повезло с большим размером ноги или есть пара хороших кроссовок или сапог, которые вам немного тесноваты в пальцах или на подъеме, выход есть. И платить за это не нужно ничего лишнего.

Как же решить проблему – читайте в материале Styler ниже.

Раньше мы писали, как быстро развязать узел на пакете, чтобы он не порвался.

Также читайте, почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды, и как лучше развешивать вещи.