Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция
Фото: Как растянуть тесную обувь (freepik)
Если вам не повезло с большим размером ноги или есть пара хороших кроссовок или сапог, которые вам немного тесноваты в пальцах или на подъеме, выход есть. И платить за это не нужно ничего лишнего.
Как же решить проблему – читайте в материале Styler ниже.
Пошаговая инструкция по растяжению обуви
- Возьмите водку или спирт (любой крепкий алкогольный напиток без цвета).
- Перелейте спиртное в разбрызгиватель так, чтобы трубка пульверизатора доставала до дна (много спирта переводить не нужно).
- Побрызгайте обувь изнутри, большее внимание уделяя тем местам, в которых вам давит обувь.
- Возьмите любую камеру для велосипеда.
- Вставьте камеру в обувь, так чтобы ниппель остался снаружи.
- Накачайте камеру так, чтобы обувь сильно не деформировалась.
- Оставьте так до полного высыхания.