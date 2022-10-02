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Как растянуть тесную обувь без дорогих спецсредств: инструкция

Фото: Как растянуть тесную обувь (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам не повезло с большим размером ноги или есть пара хороших кроссовок или сапог, которые вам немного тесноваты в пальцах или на подъеме, выход есть. И платить за это не нужно ничего лишнего.

Как же решить проблему – читайте в материале Styler ниже.

Пошаговая инструкция по растяжению обуви

  • Возьмите водку или спирт (любой крепкий алкогольный напиток без цвета).
  • Перелейте спиртное в разбрызгиватель так, чтобы трубка пульверизатора доставала до дна (много спирта переводить не нужно).
  • Побрызгайте обувь изнутри, большее внимание уделяя тем местам, в которых вам давит обувь.

  • Возьмите любую камеру для велосипеда.
  • Вставьте камеру в обувь, так чтобы ниппель остался снаружи.
  • Накачайте камеру так, чтобы обувь сильно не деформировалась.
  • Оставьте так до полного высыхания.

Раньше мы писали, как быстро развязать узел на пакете, чтобы он не порвался.

Также читайте, почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды, и как лучше развешивать вещи.

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