Як розмалювати обличчя на Хелловін-2024: топ-3 простих варіантів макіяжу до свята

Мортісія Аддамс

Мортісія Аддамс - вигаданий персонаж у франшизі "Сімейка Аддамс".

Щоб відтворити такий макіяж, обличчя необхідно зробити максимально блідим. На верхню повіку наносимо тіні - від світлого тону до темнішого, так щоб вийшов ефект плавного переходу. Профарбовуємо чорним олівцем брови, за допомогою підводки виділяємо очі, а тушшю - вії. Наприкінці наносимо вишнево-червону помаду.

Варіант макіяжу на найстрашніше свято (фото: instagram.com/sandra_highlights)

Харлі Квін

Харлі Квін - це суперлиходійка, пізніше антигероїня всесвіту DC Comics, що спочатку з'явилася в мультсеріалі "Бетмен" 1992 року, пізніше була перенесена в комікси.

Щоб відтворити її образ, достатньо за допомогою чорного олівця підвести очі та виділити яскраво-червоною помадою губи. А доповнить макіяж маленьке серце на вилицях.

Макіяж на Хелловін (фото: instagram.com/jackiewyers)

Джокер

Джокер - суперлиходій DC Comics, головний і заклятий ворог супергероя Бетмена. Він носить фіолетовий костюм і бореться за допомогою предметів, стилізованих під реквізит клоуна.

Для такого образу необхідно затонувати волосся та брови зеленим кольором. Виділяємо губи за допомогою яскраво-червоної помади, а куточки губ подовжуємо. Очі виділяємо фіолетовими тінями, чорною підводкою та стрілками. Також малюємо трикутники під очима та над бровами фіолетовим.

Варіант макіяжу (фото: instagram.com/beautybynic____)