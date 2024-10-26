Как разрисовать лицо на Хэллоуин-2024: топ-3 простых вариантов макияжа к празднику

Мортисия Аддамс

Мортисия Аддамс - вымышленный персонаж во франшизе "Семейка Аддамс". Чтобы воссоздать такой макияж, лицо необходимо сделать максимально бледным. На верхнее веко наносим тени - от светлого тона к более темному, так чтобы получился эффект плавного перехода. Прокрашиваем черным карандашом брови, с помощью подводки выделяем глаза, а тушью - ресницы. В самом конце наносим вишнево-красную помаду.

Вариант макияжа на самый страшный праздник (фото: instagram.com/sandra_highlights)

Харли Квинн

Харли Квинн - это суперзлодейка, позже антигероиня вселенной DC Comics, первоначально появившаяся в мультсериале "Бэтмен" 1992 года, позже была перенесена в комиксы. Чтобы воспроизвести ее образ, достаточно с помощью черного карандаша подвести глаза и выделить ярко-красной помадой губы. А дополнит макияж небольшое сердечко на скулах.

Макияж на Хэллоуин (фото: instagram.com/jackiewyers)

Джокер

Джокер - суперзлодей DC Comics, главный и заклятый враг супергероя Бэтмена. Он носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна. Для такого образа необходимо затонировать волосы и брови зеленым цветом. Выделяем губы с помощью ярко-алой помады, а уголки губ удлинняем. Глаза выделяем фиолетовыми тенями, черной подводкой и стрелками. Также рисуем треугольники под глазами и над бровями фиолетовым.

Вариант макияжа (фото: instagram.com/beautybynic____)