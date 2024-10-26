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Как разрисовать лицо на Хэллоуин-2024: топ-3 простых вариантов макияжа к празднику

Макияж на Хэллоуин в стиле известных персонажей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Люди во всем мире заранее готовятся к Хэллоуину, который отмечают 31 октября. Можно продумать костюмы, различные угощения в тематике праздника, украсить свой дом или квартиру вырезанными тыквами - фонарями Джека, а непосредственно в этот день устроить вечеринку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в образы каких персонажей можно перевоплотиться на Хэллоуин с помощью макияжа.

Мортисия Аддамс

Мортисия Аддамс - вымышленный персонаж во франшизе "Семейка Аддамс". Чтобы воссоздать такой макияж, лицо необходимо сделать максимально бледным. На верхнее веко наносим тени - от светлого тона к более темному, так чтобы получился эффект плавного перехода. Прокрашиваем черным карандашом брови, с помощью подводки выделяем глаза, а тушью - ресницы. В самом конце наносим вишнево-красную помаду.

Вариант макияжа на самый страшный праздник (фото: instagram.com/sandra_highlights)

Харли Квинн

Харли Квинн - это суперзлодейка, позже антигероиня вселенной DC Comics, первоначально появившаяся в мультсериале "Бэтмен" 1992 года, позже была перенесена в комиксы. Чтобы воспроизвести ее образ, достаточно с помощью черного карандаша подвести глаза и выделить ярко-красной помадой губы. А дополнит макияж небольшое сердечко на скулах.

Макияж на Хэллоуин (фото: instagram.com/jackiewyers)

Джокер

Джокер - суперзлодей DC Comics, главный и заклятый враг супергероя Бэтмена. Он носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна. Для такого образа необходимо затонировать волосы и брови зеленым цветом. Выделяем губы с помощью ярко-алой помады, а уголки губ удлинняем. Глаза выделяем фиолетовыми тенями, черной подводкой и стрелками. Также рисуем треугольники под глазами и над бровями фиолетовым.

Вариант макияжа (фото: instagram.com/beautybynic____)

Ранее мы рассказали про 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками на Хэллоуин.

Также посмотрите, как сделать три варианта простого макияжа на Хэллоуин-2024.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы: Sandra Fallas, Jackie Wyers, Nicola McLellan.

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